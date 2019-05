AND Int.Publishers « Terug naar discussie overzicht

Gezien het feit dat het aannemelijk is dat er veel nieuwe AND aandeelhouders zijn, herplaats ik mijn bericht d.d. 1 april j.l.Oproep aan VEB leden.Het is al heel wat jaren geleden dat er tijdens de AVA van AND een vertegenwoordiger van de VEB aanwezig was.Toentertijd heeft dat met betrekking tot een aantal zaken positief uitgewerkt. Sindsdien, en wellicht doordat het een tijd beter ging met AND, is er geen VEB afgevaardigde meer op een AVA geweest.De jaarcijfers van AND die afgelopen week zijn vrijgegeven laten een ander beeld zien dan dat je, gezien de gedane uitspraak in het persbericht van 1 november j.l: “AND announces the departure of Hugo van der Linde and nominates Thierry Jaccoud as successor” mag verwachten.Daarin staat onder meer: “CEO Hugo van der Linde: “I already indicated my wish to leave but only on condition that I could leave AND in good shape...”Een omzet van een schamele miljoen euro doet daar, mede gezien de publicaties vorig jaar van verkopen aan derden, op z’n zachts gezegd afbreuk aan.Dit vraagt om opheldering. In mijn ogen zijn aandeelhouders door genoemde uitspraak van de voormalige CEO op het verkeerde been gezet.Gezien de notulen van de laatste jaren worden de AVA’s slechts bezocht door een handvol aandeelhouders. Er werden weinig kritische vragen gesteld.Grootaandeelhouder Parkland laat niet van zich horen omdat deze volledig op de hoogte is doordat het middels Indofin Group een commissaris in het bestuur heeft.AND is voor analisten te klein om te volgen. Vanuit die hoek is er dus geen afvaardiging aanwezig.Jaarlijks zijn er forumleden die vragen wie er naar de AVA gaat. Daar komt weinig tot geen reactie op.De weinige aandeelhouders die er wel zijn kan je het niet kwalijk nemen dat zij over weinig kennis van zaken beschikken.Wie heeft er immers voldoende kennis van financiële en/of technische kennis om door de wol geverfde bestuursleden te kunnen pareren?Qua financiële-, administratieve- en bestuursmatige zaken heeft de VEB deze kennis natuurlijk wel in huis.Mede om die reden heb ik hen gevraagd om op de komende AVA actief aanwezig te zijn. Helaas kreeg ik een negatieve reactie. Men moet keuzes maken, heeft een beperkt aantal AVA bezoekers voorhanden en legt de prioriteit elders, was kort gesteld hun reactie.Wat nog steeds niet is gecommuniceerd, is dat Bennet Moe AND niet meer vertegenwoordigt in de US. Is daarmee het kantoor opgeheven, of is er een plaatsvervanger benoemd?Men had op z’n minst een melding kunnen maken in het PB van vorige week. Als de vestiging is gesloten had men dat denkelijk eerder al bekend moeten maken. (De VEB kan dat vast wel vertellen.)Ben jij VEB lid en kan je je vinden in bovenstaande? Stuur dan een mail waarin je je bezorgdheid omtrent de bedrijfsvoering/verslaggeving van AND kenbaar maakt naar: beleggersservice@veb.net met het dringende verzoek aan de VEB om jou belang te behartigen tijdens de komende AVA.Eigen inbreng in je mail zal de boodschap sterker maken!Stuur je de VEB een email met een oproep de AVA te bezoeken? Meldt het dan s.v.p. hier. Zo nodig kan er t.z.t. een herinnering aan de VEB worden gestuurd waarin het aantal oproepen kan worden gemeld.Ik ben benieuwd naar VEB’s reactie.