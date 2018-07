Heijmans « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstartGezamenlijk persbericht provincie Noord-Holland en HeijmansBouwbedrijf Heijmans heeft recht op een extra vergoeding van EUR 8miljoen van de provincie Noord-Holland voor de uitvoering van eenduurder ontwerp van de Wilhelminasluis in Zaandam. Dat oordeelt de Raadvan Arbitrage voor de Bouw (RvA) in het eindvonnis in het geschil overhet project. De vergoeding is aanmerkelijk lager dan het oorspronkelijkebedrag dat het bouwbedrijf claimde. Eerder kende de RvA aan de provincieal het recht toe om bij Heijmans een boete te innen van EUR 2,7 miljoenvanwege de vertraging die in de uitvoering ontstond. Op basis van hetvonnis willen beide partijen zo snel mogelijk in gesprek over deuitspraak en de mogelijke herstart van het project.Over de technische uitvoering en planning van het project ontstond in2014 verschil van inzicht. Nadat onderlinge gesprekken over onder meerontwerp, voortgang en de bijbehorende kosten niet tot het gewensteresultaat leidden, werd besloten de kwestie voor te leggen aan de RvA.In oktober 2017 sprak de RvA een tussenvonnis uit. Hierin oordeelde zedat een aangepast ontwerp 'een onvoorzienbare omstandigheid' was, eensituatie die niemand kan voorzien en waar beide partijen dus geen schuldaan droegen. Het risico van een dergelijke onvoorzienbare omstandigheidligt echter wettelijke gezien bij de opdrachtgever. De RvA stelde daaromdat Heijmans recht had op een kostenvergoeding van de provincie en eenlangere bouwtijd. Op 17 april 2018 boog de RvA zich over deze claim,waarna ze tot bovenstaande uitspraak kwam.De uitspraak biedt partijen voldoende perspectief om definitieveafspraken te kunnen maken over extra kosten en planningsconsequenties.Na het afronden van deze afspraken, zullen de uitvoeringswerkzaamhedenworden hervat, en wordt het project gezamenlijk afgerond.Met de vergoeding die Heijmans ontvangt, als gevolg van deze uitspraak,blijven de financiële consequenties binnen de eerder aangegevennegatieve kant van de bandbreedte (zie jaarverslag 2017, artikel 6.29).De exacte hoogte hiervan hangt af van nog te maken afspraken met deprovincie. Heijmans komt hier op terug tijdens de presentatie van dehalfjaarcijfers in augustus 2018.Over HeijmansHeijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed,woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen,Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurendekwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren wetoegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voorwoonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan deruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk opVoor meer informatie / niet voor publicatie:PersRik HammerCommunicatie+31 73 543 52 17AnalistenGuido PetersInvestor Relations+ 31 73 543 52 17Provincie Noord-HollandFabian PaardekooperWoordvoerder+ 31 (0)6 1860 9344Persbericht hugin.info/130707/R/2203254/854792.PDF This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: Heijmans NV via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires