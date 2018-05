Bedrijfsaankondiging• DARZALEX (daratumumab) goedgekeurd door de Amerikaanse FDA in combinatie met bortezomib, melfalan en prednison voor de behandeling van patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie• Eerste goedkeuring voor DARZALEX in een indicatie van de frontlinieKopenhagen, Denemarken; 8 mei 2018 - Genmab A / S (Nasdaq Copenhagen: GEN) heeft vandaag aangekondigd dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (Amerikaanse FDA) het gebruik van DARZALEX® (daratumumab) in combinatie met bortezomib, melfalan en prednison (VMP) voor de behandeling van patiënten met nieuw gediagnosticeerde multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie (ASCT). De aanvullende Biologics License Application (sBLA) voor deze indicatie is ingediend door Genmab's licentiepartner, Janssen Biotech, Inc., in november 2017. De Amerikaanse FDA heeft vervolgens prioriteitsreview toegekend aan de sBLA, met een Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) doel datum van 21 mei 2018. In augustus 2012 verleende Genmab Janssen Biotech, Inc. een exclusieve wereldwijde licentie voor de ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van daratumumab."Met deze uitbreiding van het etiket, wordt DARZALEX het eerste therapeutische antilichaam dat wordt goedgekeurd voor patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom," zei Jan van de Winkel, Ph.D., Chief Executive Officer van Genmab. "Dit is een belangrijke stap voorwaarts omdat het een extra behandeloptie biedt voor patiënten bij wie onlangs de diagnose van multipel myeloom is gesteld."De goedkeuring was gebaseerd op gegevens uit de fase III ALCYONE-studie die een vermindering van het risico op ziekteprogressie of overlijden met 50 procent liet zien (Hazard Ratio [HR] = 0,50; 95 procent CI [0,38-0,65], p <0,0001) in patiënten met nieuw gediagnosticeerde multipel myeloom komen niet in aanmerking voor ASCT wanneer daratumumab wordt gecombineerd met VMP. De veiligheid van de DARZALEX-combinatietherapie was consistent met de bekende veiligheidsprofielen van DARZALEX-monotherapie en van therapie met respectievelijk bortezomib, melfalan en prednison. Deze gegevens werden gepresenteerd als een laat-brekend abstract op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Hematology (ASH) 2017 en gelijktijdig gepubliceerd in The New England Journal of Medicine in december 2017.Over de ALCYONE-studieDeze fase III-studie (NCT02195479) is een gerandomiseerde, open-label, multicentrische studie met 706 nieuw gediagnosticeerde patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor ASCT. Patiënten werden gerandomiseerd en kregen 9 cycli van ofwel VMP [bortezomib (een proteasoominhibitor), melfalan (een alkylerend chemotherapeutisch middel) en prednison (een corticosteroïde)] in combinatie met daratumumab of alleen VMP. In de behandelarm van daratumumab ontvingen patiënten 16 mg / kg daratumumab eenmaal per week gedurende zes weken (cyclus 1; 1 cyclus = 42 dagen), eenmaal per drie weken van cyclus 2 tot 9 en eenmaal per 4 weken vanaf cyclus 9 tot ziekte progressie. Het primaire eindpunt van de studie is progressievrije overleving (PFS).Over multipel myeloomMultipel myeloom is een ongeneeslijke bloedkanker die begint in het beenmerg en wordt gekenmerkt door een overmatige proliferatie van plasmacellen.1 Multipel myeloom is de op twee na meest voorkomende bloedkanker in de VS, na leukemie en lymfoom.2 Circa 30.770 nieuwe patiënten worden verwacht om te worden gediagnosticeerd met multipel myeloom en naar verwachting zullen in de VS in 2018 ongeveer 12.770 mensen sterven aan de ziekte. Wereldwijd zouden naar schatting 124.225 sterven en 87.084 zouden sterven aan de ziekte in 2015.4 Sommige patiënten met multipel myeloom hebben geen symptomen, de meeste patiënten worden gediagnosticeerd als gevolg van symptomen die botproblemen, een laag aantal bloedcellen, een verhoogde calciumconcentratie, nierproblemen of infecties kunnen bevatten.