ASR Nederland « Terug naar discussie overzicht

Vivat

ASR is ook geïnteresseerd in de aankoop van Vivat, waarvoor die grens van 12% ook geldt. De voormalige verzekeringstak van SNS Reaal kon in 2012 worden samengevoegd met ASR, toen beide verzekeraars nog in staatshanden waren. Baeten zei nee en het Chinese Anbang kocht Vivat later op voor 1 euro plus een forse kapitaalstorting.



Had hij toen niet moeten toeslaan? „Terugkijkend denk ik dat we nog steeds er verstandig aan deden om Vivat niet te nemen. We wilden eerst privatiseren, dat had vertraging opgelopen bij een samenvoeging. En we hebben toen natuurlijk ook boekenonderzoek gedaan. Dat willen we nu ook weer doen. Want inderdaad, ze zeggen dat het huis van de buurman maar één keer beschikbaar komt, in dit geval toch een tweede keer. We moeten niet te graag willen, mijn ervaring is dat je dan verkeerde beslissingen maakt.”



Voorzichtig

Baeten: „Als dan een ander, zoals Aegon of NN er met Vivat vandoor zou gaan, dan slaap ik daar niet slecht van. Die nemen misschien wat meer risico in dat geval. Ik ben bovendien liever de beste verzekeraar dan de grootste. Als ik lees dat wij als ASR erg voorzichtig opereren bij een overname, dan vind ik dat een groot compliment.”