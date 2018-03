TomTom « Terug naar discussie overzicht

Dit moet echt even op het nieuwe draadje, want Harrysnel slaat wederom de spijker op zijn kop.harrysnel schreef op 28 feb 2018 om 23:40:Als we de Goddijntjes nog een keer aan geld willen helpen dan is er nu een mooie kans."Music streaming service Spotify files to go public, lost $1.5 billion last yearSpotify filed to go public on Wednesday.The company will begin trading on the New York Stock Exchange under the ticker name SPOT. According to the company, shares have traded as high as $132.50 on private markets, which would give the company a valuation over $23 billion based on ordinary shares outstanding as of February 22..."Rinkelberg (de Goddijntjes) zijn naast oa Fidelity (zitten ook in TomTom) privaat aandeelhouder van Spotify. Spotify gaat geen nieuwe aandelen plaatsen maar de bestaande aandelen worden geregistreerd en kunnen daarna verhandeld worden op de beurs in VS. Dit is dus geen normale IPO waar beleggers kunnen inschrijven op nieuwe aandelen en er na bookbuilding een toewijzing en prijs volgt. Als je hier wilt instappen koop je bestaande aandelen, mogelijk van onze eigen TomTom toppers. Dus......kopers gezocht. Goldman Sachs, jaja daar zijn ze weer, de partij die de claimemissie 2009 waar Founders weer goedkoop bijkochten rond E5 begeleidde, zal als 1 van de banken dit feest organiseren. De ticker SPOT ..... daar kun je makkelijk GOEDKOOP achter denken.En "grappig" de opmerking van Spotify zelf die ik vet heb gemaakt in artikel dat "de prijs voor aandeel buiten de beurs al $132 was wat dan een waardering geeft van $23 miljard". Wordt daarmee alvast gesuggereerd dat dit een redelijke prijs is om de boel te slijten aan de nieuwe kopers van dit buitenkansje. In 2015 was waardering Spotify volgens onderstaand artikel nog $8,5 miljard na grote financieringsronde en dat betekent dan dat Spotify bijna 3X zoveel waard geworden is in 2,5 jaar:So what?