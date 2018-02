TomTom « Terug naar discussie overzicht

Toch is er een mogelijkheid strategisch aandeelhouderswaarde te ontsluiten, zonder dat dit verder enige verandering hoeft te geven voor de balans voor aandeelhoudersverdeling of inmenging van derden, wat de Founders niet zullen willen opgeven of willen accepteren.



we hebben 2 waardes binnen TT

-beurswaarde 235 mio uitstaande aandelen @ 8 euro geeft even afgerond een beurswaarde van rond de 2 miljard euro

-boekwaarde ( intrinsiek ) van 3,5 euro (even gemakshalve voor calculatie doeleinde) over 235 mio aandelen geeft 825 mio euro



indien TT nu Telematics zou verkopen voor zeg even 750 mio - 1 miljard euro ( de waarde die analisten voor SOP calculatie aanhouden is 750 mio) en stel dit brengt 850 mio op



je bent bereid de boekwaarde na verkoop Telematics ongewijzigd te houden , dus dan moet je de Maps en Enterprise opwaarderen ( kaarten, Traffic, licensing)



met de 850 mio die Telematics heeft opgebracht koop je voor 500 mio eigen aandelen in @ 10 euro of beter dit om het aantal uitstaande aandelen terug te brengen van 235 mio naar 185 mio



de overige 350 mio vul je voor cash positie aan

je kondigt aan vanaf 2019 dividend te gaan uitbetalen



de boekwaarde met 185 mio uitstaande aandelen moet dan van 3,50 euro naar 4,50

dat zou geen enkel probleem moeten zijn als je Maps en Enterprise afzet aan branchegenoten



de vooruitzichten voor wpa schiet omhoog , want er staan nu nog maar 185 mio aandelen uit, dus dividend kan dan ook LT ondersteund worden



aandeel staat in no-time @ 12 euro plus en de Founders zijn nog in full control, maar wij zien ook eens wat rendement.



goed, schiet maar af...