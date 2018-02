Arcelor Mittal « Terug naar discussie overzicht

De rust is weer wedergekeerd na de dag van gisteren met de meest wilde uitslagen van Mittal.Eigenlijk was er niets nieuws onder de zon, in het verleden had je op zulke dagen wel eens uitslagen van 10% of meer.De haantjes liggen hun roes uit te slapen in het kippenhok nadat ze niet met de kippen op stok gingen maar zich tegoed deden aan de graanjenever.De cijfers van Mittal waren niet slecht, zelfs beter dan verwacht, zorgen over Chinees pispakkenstaal blijven, en er wordt zelfs een schamele 7 cent aan dividend betaald.Ook trekken ze weer de nodige centen uit voor investeringen.Economen en de staatsmedia zijn laaiend over de hoogconjunctuur waar we midden in zitten, ik vraag mij dan af welke.Zelf zie ik het niet terugkomen in de groei van bedrijven betreft volumes.Trump trekt een lange neus naar de Hilbillies en zegt, America first, we Shell Party like 1999 en het gas kan er op.Mittal blijft nu al een paar weken moeite hebben met de 30 en vormt steeds lagere toppen, het is gewoon een feit.Of de harde doorbraak zal komen, eerlijk gezegd heb ik geen idee, al het nieuws dat bekend is zit gewoonweg verwerkt in de koers.Mittal is betreft waardering absoluut niet duur, wel zijn er genoeg andere aandelen te vinden die volgens mij absoluut te duur zijn.Al met al, het kan vriezen of dooien.