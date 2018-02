Nationale Nederlanden « Terug naar discussie overzicht

Beursblik: UBS verhoogt koersdoel NN GroupAandeel kan ook presteren bij marktcorrectie.(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor NN Group verhoogd van 41,00 euro naar 42,50 euro, met behoud van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Zwitserse bank.De koersdoelwijziging is vooral het gevolg van marktbewegingen sinds het vorige rapport.UBS voorziet een sterke dividendgroei bij NN Group in de komende jaren, meer dan 10 procent in 2018 en 2019, en dat zal samen met de huidige korting waartegen het aandeel wordt verhandeld, vergeleken met sectorgenoten, voor goede koersprestaties zorgen.Daarbij hoort NN Group volgens de analisten tot het rijtje verzekeraars dat goed kan presteren, ongeacht de beweging van de marktrente of de financiële markten, met name door waarde te creëren uit de overname van Delta Lloyd.De verzekeraar is met zijn beheersbare risico's en sterke balans bestand tegen een marktcorrectie en behoort in dat scenario tot de groep Europese verzekeraars waarbij beleggers de meeste kans maken op teruggave van kapitaal via dividend of een aandeleninkoop.Andere namen in dat rijtje zijn Ageas, dat net als NN Group een koopadvies heeft, en ook Allianz, Aviva, Direct Line, Tryg, Lancashire, Prudential en Baloise zitten hierin.Verzekeraars met een lagere kapitalisering en hoge risico's op de balans moeten rekening houden met een lagere marktwaardering, als de stijging van de marktrente zou stagneren. UBS noemt in dat scenario de namen Aegon, Storebrand en L&G.In het algemeen is UBS voorzichtig over Nederlandse verzekeraars, omdat zij relatief hoge en langlopende garanties hebben afgegeven en daarom gevoelig zijn voor langer laag blijvende rendementen op obligaties.De bank zal positiever worden over Aegon, dat een verkoopadvies heeft, als de autonome winstgroei verbetert en meer divisies gaan bijdragen aan het dividend, naast de Verenigde Staten.ASR Nederland wordt "zeer goed geleid" volgens UBS en heeft een sterke balans en het vermogen om te profiteren van overnames, maar gezien de reeds behaalde sterke koersstijging adviseren de analisten het aandeel te verkopen.Voor Ageas voorziet UBS de komende jaren stevige winstgroei van meer dan 5 procent per jaar, met kans op koersstijgingen als de ondergewaardeerde Aziatische activiteiten hun waarde aantonen.Het aandeel NN Group steeg dinsdag 1,6 procent tot 38,08 euro op een vlakke beurs. Ageas won 1,1 procent, ASR Nederland steeg 0,2 procent en Aegon verloor 0,2 procent.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones Newswires