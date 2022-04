Aandeel Keyware Technologies BRU:KEYW.BL, BE0003880979

5 februari 2019 – 14:45 uurKeyware verheugd over vrijspraakBedrijf focust op dienstverlening aan klantenBrussel, Belgie¨ – 5 februari 2019 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) brengt verslag uit over de uitspraak van het Hof in het kader van de rechtzaak tegen Keyware Smart Card Division.Keyware Smart Card Division, een dochter van het beursgenoteerde Keyware Technologies, is verheugd om te vernemen dat het hof van beroep het bedrijf over de hele lijn vrijspreekt van beweerde oplichting en onregelmatige reclamepraktijken. Er komt daarmee een einde aan de rechtszaak waar het parket een vordering instelde op basis van een klacht door enkele klanten bij FOD Economie.“Een echte verrassing is dit niet: we wisten dat we recht in onze schoenen staan en stonden”, zegt CEO Ste´phane Vandervelde. “We zijn blij dat het Hof ons nu daarin volgt en kunnen ons vanaf nu weer volop focussen op de bedrijfsvoering.”Keyware werd door de openbaar aanklager beschuldigd van ‘valsheid in geschrifte’, ‘oplichting’, ‘poging tot oplichting’, ‘misleidende reclame’ en ‘verboden reclame’, maar is over de hele lijn vrijgesproken.“Het was ons al van bij het begin duidelijk dat er ons als bedrijf niets te verwijten valt. Onze contractenpolitiek is heel duidelijk en garandeert de voordeligste prijzen. Onze klantenservice staat hoog aangeschreven en ons contractenbeleid staat ons toe om voordelige tarieven te hanteren. Al deze elementen spelen gewoon in het voordeel van onze klanten/handelaren. We blijven die strategie volgen.” Ste´phane Vandervelde, CEO Keyware TechnologiesOver KeywareKeyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en daaraan verwant transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, Belgie¨ en meer informatie is beschikbaar op www.keyware.com Voor bijkomende informatie, contacteer:Mr. Ste´phane VanderveldePresident & CEOKeyware Technologies