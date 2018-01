ASR Nederland « Terug naar discussie overzicht

De koers van het aandeel ASR Nederland zit mij behoorlijk dwars. Met name is dit het geval met hoe de koers van het aandeel zich gedurende de laatste drie weken zich beweegt. ik kan het normaliter best hebben, wanneer je op een aandeel verliest, dat is all in the game. In dit geval ligt dit anders!!



Ik heb een vergelijking gemaakt tussen de beurskoers van een drietal Nederlandse verzekeraars, te weten Aegon, NN en ASR.

Ik ben daarbij uitgegaan van de beurskoers per 30 september 2016 (datum einde van het derde kwartaal), per 7 november 2016 (de beurskoers voorafgaande aan de 3de kwartaalcijfers 2016 van Aegon) en per 15 december 2016 (laatst bekende beurskoers).

De volgende beurskoersen werden geconstateerd per 30 september 2016 (datum einde van het derde kwartaal): Aegon : 3,411 NN : 27,350 ASR : 18,110

De volgende beurskoersen werden geconstateerd per 7 november 2016 (de beurskoers voorafgaande aan de 3de kwartaalcijfers 2016 van Aegon): Aegon : 3,908 NN : 27,115 ASR : 19,800

De volgende beurskoersen werden geconstateerd per 17 november 2016 (de beurskoers voorafgaande aan de bekendmaking van de 3de kwartaalcijfers 2016 van ASR): Aegon : 4,777 NN : 30,020 ASR : 21,250

De volgende beurskoersen werden geconstateerd per 15 december 2016 (de laatst bekende beurskoers): Aegon : 5,242 NN : 32,040 ASR : 21,020



A.

Bezien we de beurskoers per 15 december 2016 ten opzichte van de beurskoers per 30 september 2016, dan heeft Aegon een winst behaald van + 53,679 %, NN + 17,148 % en ASR + 16,068 %.



B.

Bezien we de beurskoers per 15 december 2016 ten opzichte van de beurskoers per 7 november 2016, dan heeft Aegon een winst behaald van + 34,135 %, NN + 18,163 % en ASR + 6,162 %.



C.

Bezien we de beurskoers per 15 december 2016 ten opzichte van de beurskoers per 17 november 2016, dan heeft Aegon een winst behaald van + 9,734 %, NN + 6,729 % en ASR -/- 1,230 %.



Het meest reële is om uit te gaan van hetgeen onder B. is aangegeven, aangezien op 7 november 2016 van geen van de drie verzekeraars de 3de kwartaalcijfers over 2016 bekend waren en 15 december 2016 de laatst bekende beurskoers is. Gedurende deze periode had Aegon een koerswinst behaald van + 34,135 %, NN een koerswinst van + 18,163 % en ASR een koerswinst van + 6,162%.



Alle drie de verzekeraars kwamen met goede resultaten over het derde kwartaal. Voor wat betreft Aegon en ASR kwamen de cijfers boven de verwachtingen van de analisten uit. De cijfers van ASR kwamen zo wie zo ver uit boven de cijfers, die NN had behaald.



Op de dag dat ASR voorbeurs de cijfers over het de kwartaal 2016 bekend maakte, was de koers van ASR om 10:45 uur met 1,86% opgelopen. Aan het einde van de dag, dat ASR de cijfers over het derde kwartaal 2016 bekend maakte, ging het aandeel niet omhoog, maar kelderde deze 2,894 %!!!



Vanaf die dag begon(nen) (een) bepaalde partij(en) aandelen ASR te verkopen, zodanig dat de koers van het aandeel keer op keer scherp naar beneden ging.



Dit gebeurt nu al drie weken lang vrijwel elke dag een paar keer. Men name gebeurt dit tevens vlak voor 17:30 uur, zodat deze aandelen nabeurs zodanig worden verhandeld, dat het bijna steevast leidt tot een lagere koers ASR.



Eenmaal kon men constateren dat één of meerdere grote partij(en) een grote partij aandelen aanbood direct voor einde beursdag (in totaliteit 1.000.000 stuks); dit terwijl er gedurende de hele dag ongeveer 100.000 aandelen in andere handen waren overgegaan. Deze 1.000.000 aandelen werden uiteraard ook door één of meerdere grote partij(en) aangekocht. Het laat zich raden, of deze laatste(n) vervolgens de nieuw verkopende partij(en) werd(en). Uit het biedverloop kan men dagelijks overduidelijk constateren, dat er partijen zijn die een lage koers van het aandeel nastreven.

Hiervoor zijn diverse redenen aanwezig.

De Staat der Nederlanden zal nu kunnen besluiten om aandelen aan de markt te gaan aanbieden. Een mogelijke grote koper heeft in dat geval baat bij een lage aankoopkoers. Ditzelfde geldt, indien de koper een bod wil gaan doen op alle aandelen ASR, vlak nadat de Staat der Nederlanden haar meerderheidsbelang in ASR heeft verkocht.



Wat mij wel bevreemdt, is dat de heren analisten (mogelijk met uitzondering van de analist van ABN AMRO), dit tot op heden niet hebben onderkend.



De hoeveelheid aandelen, die dagelijks worden verhandeld, is drastisch naar beneden gegaan. Logisch, want men ziet keer op keer dat het tot op heden niet heeft geleid tot een positief resultaat.

Alleen een grote koper zal deze idioterie mogelijk kunnen doorbreken.

De kleinere belegger is in dit geval altijd de klos.



Ik laat het aan een ieder over zelfstandig een oordeel te vellen over deze in mijn ogen grote misstand.