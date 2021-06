Aandeel TomTom AEX:TTM, NL0013332471

In de zoveelste koersdruk afgelopen maanden van een groene naar een rode koers, vraag je bij bestudering van het bied en laat boekje gedurende de handelsdag vaak af waar komen de onafgebroken verkoop orders met hun aantallen in soms een fractie van een sec toch vandaan ?

In het systematische lager zetten van de koers en de verkooporders trekt men de particuliere aandeelhoudertjes mee.

De manipulator/s kopen en verkopen tijdens dit spel aandelen aan elkaar, dit geeft de beleggers weer de indruk dat de daling met veel of normale omzet gepaard gaat, maar niks is minder waar.

De meeste doorgewinterde beleggers in TomTom weten inmiddels dat er overduidelijk sprake is van manipuleren van de koers. Om het spel goed te kunnen blijven spelen is het wel zaak dat de omzetten dagelijks wel op peilblijven en het liefst nog wat hoger om niet te laten zien dat het vrijverhandelbare aantal aandelen steeds meer afneemt.



Hoe meer aandelen via manipuleren in vaste handen komen des te hoger de premie die ze kunnen geven bij een mogelijke exit.

De vele bvtjes rondom de Mol en frends kunnen die aandelen kopen en zo onder de 3% meldingsgrens om zo verder de beleggertjes op het verkeerde been te zetten.

Bij een exit bod van stel 16€ over de laatste pluk vrijverhandelbare aandelen, zal de markt reageren dat dit een fair bod is. Wat de markt nooit zal weten is dat ze die 16€ maar hoeven te geven aan misschien wel de laatste 5-10% van die aandelen.

Zelfs op de dag van zo,n bod kunnen ze over en weer met aandelen gooien om de omzet in het aandeel hoger te doen lijken.



resultaat: waar het aandeel TomTom begin 2016 nog aan de 12€ stond, is men er in geslaagd eind 2016 het resterende belang van TomTom in handen te krijgen voor gemiddeld misschien 10€ inclusief alle mooie nieuwe deals en ontwikkelingen in een markt die hot is.

De endgame is dan niet voor de particuliertjes met dank aan HG.