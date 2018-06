Waarom zilver het nieuwe goud is18/02/16 14:22Nadat het jarenlang een tweederangsrol heeft gespeeld, lijkt zilver uit de schaduw van goud te treden. Volgens Jan Van Cutsem van The House zijn daar verscheidene redenen voor.Jan Van Cutsem, die via The House edelmetalen koopt en verkoopt, is categoriek: zilver is populairder dan goud. In deze turbulente tijden waarin de goudprijs weer stijgt, wil dat wat zeggen. Er zijn verscheidene redenen voor de klim van de zilverprijs.Om te beginnen ligt de instapdrempel lager dan bij goud. Een zilveren munt van 1 ounce kost 16 tot 20 euro, tegenover meer dan 1000 euro voor een gouden munt met hetzelfde gewicht. De zilverprijs zakte in euro 60 procent sinds zijn hoogtepunt in 2011, terwijl goud in euro 35 procent van zijn waarde verloor. Van Cutsem: "Het is dus goed mogelijk dat de zilverprijs sneller herstelt."Beperkt aanbodHet aanbod van zilver is beperkt, omdat slechts een handvol nationale munthuizen zilveren munten slaan. De vier grote producenten zijn Canada, de Verenigde Staten, Australië en Oostenrijk. Oostenrijk heeft zelf geen zilvermijnen. Daarnaast bieden China, Engeland, Mexico en Somalië munten aan, maar in kleinere hoeveelheden."De gebudgetteerde voorraad zilver voor 2016 is al bijna opgebruikt", weet Van Cutsem. "Alles wat op de markt komt, vindt meteen een koper, hoewel aan de aanbodzijde records worden gebroken. Bij een lichte stijging van de vraag lopen de wachttijden vliegensvlug op. Voor grote bestellingen worden dat al snel enkele maanden." Hij krijgt nauwelijks verkopers over de vloer. "Het is eenrichtingsverkeer. Wie koopt, houdt het bij voor de lange termijn. Enkel mensen die om de een of andere reden geld nodig hebben, verkopen. Op mijn website plaats ik dan ook geen biedprijzen meer."Ten slotte is de markt van de zilvermunten er enorm op vooruitgegaan, waardoor ze voor beleggers aantrekkelijker zijn geworden. "De munten zijn echte pareltjes geworden", aldus Van Cutsem. De munthuizen doen er alles aan om de afbeeldingen op hun munten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ze verzorgen hun marketing ook tot in de puntjes. "Dat mag niet verbazen, want zilvermunten zijn bijvoorbeeld een van zijn belangrijkste exportproducten van Australië."Goede nachtrustDe onzekerheid op de financiële markten speelt goud en zilver in de kaart. "Veel beleggers zijn hun vertrouwen in het bankensysteem kwijt en willen een verzekering voor een goede nachtrust", zegt Van Cutsem. "Door zilver en goud te kopen zetten ze een stapje buiten het systeem en krijgen ze meer controle over hun vermogen. De mensen zijn niet vergeten dat het grondig fout kan gaan in de banksector en dat geld kan worden afgeroomd bij een bankenredding, zoals in Cyprus." Zilver is ook nuttig om een successie te plannen. "Er staat geen naam op een zilvermunt", lacht de handelaar. "Vergeet ook niet dat zilver zeer liquide is: overal ter wereld kun je het te gelde maken. Het is een wereldmunt."Voor Van Cutsem is er geen twijfel mogelijk. "Elke daling is een koopmoment, maar hoeveel zilver een belegger naast goud en andere activa in portefeuille moet nemen, hangt van zijn persoonlijke situatie af. Edelmetalen zijn meer dan ooit een uitstekende diversificatie. Maar koop geen papieren zilver via een ETF of een ander afgeleid product."Bij The House krijgt Van Cutsem allerhande particuliere klanten over de vloer. "Sommigen later er geen gras over groeien en kopen direct voor tientallen duizenden euro's zilver. Anderen kopen voor 100 à 200 euro zilver per maand. Alles samen verkopen we jaarlijks 10 ton zilver, allemaal via muntstukken."Tubes en dozenBij The House kunnen beleggers alle nieuwe zilvermunten kopen, behalve die van de Mexicaanse centrale bank. "Mexico vindt dat het al voldoende zilver verkoopt en doet geen moeite om nog nieuwe klanten te vinden", legt Van Cutsem uit. De prijs van een zilvermunt schommelt tussen 16,74 en 20,88 euro, afhankelijk van de populariteit. Er zijn ook tubes van 20 stukken voor een prijs tussen 330 à 340 euro, en van 25 stukken voor 420 euro. Ten slotte zijn er de monsterboxen: dozen met 250 of 500 munten. 250 munten kosten meer dan 4000 euro en 500 munten meer dan 8000 euro. "Er is dus voor ieder wat wils. Die monsterboxen liggen zeer goed in de markt. Hoe meer munten je koopt, hoe lager de eenheidsprijs." Van de courante munten was de Chinese zilvermunt, de Panda, begin februari de duurste (20,88 euro), de Oostenrijkse Philharmoniker was het goedkoopst (16,74 euro).In België kan tot 3000 euro zilver in cash worden gekocht. "Het overgrote deel van mijn klanten koopt zilver via een overschrijving. Als de munten in voorraad zijn, wordt de bestelling direct afgehandeld en krijgt de klant het zilver enkele dagen later aan huis bezorgd via een gespecialiseerde koerierdienst. Of hij kan die in een van de kantoren ophalen." Van Cutsem koopt zijn zilver bij groothandelaars. "Er zijn nog drie à vier grote spelers actief op de zilvermarkt."De klant doet er verstandig aan het zilver in een kluis op te bergen en het niet zomaar thuis te bewaren. "Binnenkort ben ik van plan tegen een bewaarloon zilver van klanten op te bergen", zegt Van Cutsem.Wettig betaalmiddelZilveren munten zijn in ons land een wettig betaalmiddel. Er staat een waarde op, bijvoorbeeld 1 dollar of 2 euro. Daardoor wordt op de verkoopprijs geen btw aangerekend. "Als handelaar moet ik op de marge - het verschil tussen de koop- en de verkoopprijs - wel btw betalen, maar voor de klant heeft dat geen gevolgen", verduidelijkt Van Cutsem. Voor zilverstaven ligt dat anders. Die worden als een industrieel product verkocht, waardoor er 21 procent btw op verschuldigd is. Van Cutsem biedt aan particulieren dan ook geen zilverstaven aan.