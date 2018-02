Heineken « Terug naar discussie overzicht

Slecht nieuws! :-)



Grolsch-bier volgend jaar mogelijk duurder





ENSCHEDE (ANP) - Consumenten moeten volgend jaar

waarschijnlijk meer betalen voor een biertje van Grolsch. Net

als andere bedrijven in de drank- en voedingsmiddelensector

heeft Grolsch last van de sterke stijging van de

grondstofprijzen. Dat zei bestuursvoorzitter Ab Pasman van de

bierbrouwer dinsdag in een toelichting op de halfjaarcijfers.



Vooral de prijs van mout, de belangrijkste grondstof van

bier, steeg sterk. Pasman schat dat zijn bedrijf hierdoor

volgend jaar 5 tot 10 miljoen euro extra kosten moet maken.



,,Voor dit jaar hebben we ons ingedekt'', aldus Pasman. ,,De

prijsstijging zal volgend jaar worden doorberekend. Biertjes van

de tap en in de fles zullen dan duurder worden.'' Hoeveel meer

de consument moet betalen, is volgens Pasman afhankelijk van

onderhandelingen die nog moeten worden gevoerd met winkels en

horeca.



Ook Heineken, de grootse bierproducent van Nederland, zegt

zich voor de rest van dit jaar ,,volledig te hebben ingedekt''

tegen de stijging van de grondstofprijzen. Volgens een zegsvrouw

van Heineken probeert het bedrijf de verhogingen op al zijn

markten door te berekenen aan zijn klanten. Heineken sluit niet

uit dat Nederlandse consument meer moet gaan betalen voor een

biertje.



De bierverkopen van Grolsch hebben in ieder geval geen last

gehad van de introductie van het nieuwe groene flesje. De

introductie leidde in Nederland de afgelopen maanden tot een

hogere afzet en een toename van marktaandeel, en dat terwijl de

biermarkt zelf licht kromp als gevolg van het slechte weer, zei

Pasman. Het oude, bruine 'pijpje' heeft plaatsgemaakt voor een

groene variant.



Grolsch boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een

nettowinst van 7,6 miljoen euro, een stijging van 17 procent ten

opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Pasman verwacht een

winstgroei voor heel 2007 van ongeveer 10 procent. Op de beurs

in Amsterdam steeg het aandeel dinsdag aan het eind van de

middag 1,3 procent.



De omzet van Grolsch bedroeg in de eerste jaarhelft 164

miljoen euro, tegen 152,2 miljoen euro in de vergelijkbare

periode vorig jaar. In Groot-Brittannië, een belangrijke markt

voor Grolsch die sterk onder druk staat, was er sprake van een

nagenoeg stabiel volume.



Door de distributiedeal die Grolsch vorig jaar sloot met de

Amerikaanse bierbrouwer Anheuser-Busch groeide de afzet van bier

in de Verenigde Staten met meer dan 50 procent. Naar verwachting

zal de groei van de Amerikaanse markt voor het gehele jaar boven

de 40 procent liggen, aldus de bierbrouwer uit Enschede.



