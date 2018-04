Heineken « Terug naar discussie overzicht

'Heineken de dupe van anti-alcoholwetten in Thailand'7 dec 2006, 07:39 uur

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) – Heineken voelt zich in zijn expansie in Thailand belemmerd door zeer stringente anti-alcoholwetten. Rene Hooft Graafland, financieel bestuurder van het Nederlandse concern, bracht woensdag zijn bezorgdheid over de strenge wetgeving over aan de Thaise viceminister van buitenlandse zaken Sawanit Kongsiri, zo schrijft Het Financieele Dagblad vandaag.



Hooft Graafland is zeer ongelukkig met de anti-alcoholwetgeving, die de nieuwe Thaise (interim)regering wil invoeren. 'De Thaise wetten zijn de strengste ter wereld.'



Hooft Graafland zegt dat de regelgeving geen oplossing is voor het Thaise alcoholprobleem. Gevolg is wel dat Heineken inkomsten derft en dat de maatregelen een verdere expansie van het drankenconcern bemoeilijken. 'Het zal nu veel moeilijker zijn om lokale merken goed in de markt te zetten', aldus de bestuurder tegenover de krant.



De Thaise minister was in Nederland om ondernemers uitleg te geven over de politieke situatie in zijn land, waar militairen in september de macht grepen. De nieuwe, door de militairen gesteunde interim-regering wil bijna alle alcoholreclame op televisie, in kranten en op internet aan banden leggen.



Het aantal verkooppunten van alcohol wordt beperkt en op veel plaatsen mogen logo's van alcoholproducenten niet zichtbaar zijn. Dat whiskyconcern Johnnie Walker een golftoernooi in toeristenoord Phuket wil sponsoren, moet volgens Kongsiri worden verboden.



Producenten en importeurs van alcoholische dranken en een deel van de toeristenindustrie zijn tegen de nieuwe maatregelen. Met hun verzet bereikten ze dat de maatregelen, die op 3 december hadden moeten ingaan, voorlopig voor een maand zijn uitgesteld.



Vijf grote alcoholproducenten, onder wie Thai Asia Pacific Brewery, de brouwerij waarin Heineken participeert, bannen een maand lang alcoholreclame.



Thailand behoort wereldwijd tot de topvijf alcoholconsumenten. Thai Asia Pacific Brewery heeft in Thaise media al laten weten bang te zijn voor een omzetdaling van 5% tot 10%.



