Beursblik: ruimte voor hoger margedoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries zal tijdens een beleggersdag een update geven over de vraag naar hybrid bonding en wellicht de doelstellingen voor de lange termijn verhogen. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Besi organiseert de beleggersdag donderdag in Oostenrijk. "We denken dat de belangrijkste boodschap zal zijn dat Besi veel goede technologische vooruitgang heeft geboekt en dat de marktvooruitzichten verder verbeteren", schreef ING in een vooruitblik op de beleggersdag. Besi mikt op een omzet van 1 miljard euro +++. Die 1 miljard euro geldt voor de traditionele activiteiten en de plusjes refereren aan de nieuwe producten, zoals hybrid bonding en thermal compression bonding. Elke plus staat voor 100 miljoen euro. Donderdag zal vooral aandacht door Besi worden besteed aan die plusjes, denkt ING. "In 2030 verwachten wij dat Besi een jaaromzet kan behalen van 2,3 miljard euro". Ongeveer de helft van de omzet zal dan afkomstig zijn van nieuwe producten", voorziet de bank. Analisten van UBS wezen erop dat Besi afgelopen jaar een marge van meer dan 65 procent realiseerde. En dat betekent dat de doelstelling van een marge van 60 tot 64 procent weleens naar boven kan worden bijgesteld aanstaande donderdag. Wel zal Besi volgens de Zwitserse bank vermoedelijk conservatief blijven. "In de brutomarge zit wellicht nog wat rek omhoog, want Besi laat de laatst tijd zeer mooie brutomarges zien", aldus Degroof Petercam. ING merkte op dat "Besi een brutomarge van 65 procent kan maken op langere termijn". De doelstelling van Besi voor de operationele marge is 30 tot 45 procent. UBS houdt er rekening mee dat Besi wat voorzichtiger wordt ten aanzien van de adoptie van hybrid bonding in het geheugensegment. De analisten verwachten HBM4E voor 2026 of 2027. Ten aanzien van de adoptie door het mobiele segment, is Besi volgens UBS juist iets te voorzichtig. Apple zal vermoedelijk eerder in actie komen dan Besi denkt. UBS is van mening dat Besi een voorsprong van meer dan twee jaar heeft op de concurrentie, waarbij de nauwkeurigheid en snelheid van hun tools nog steeds veel beter zijn. UBS heeft een Neutraal advies op Besi met een koersdoel van 138,20 euro. ING hanteert een koopadvies met een koersdoel van 165,00 euro en Degroof Petercam zit op Reduceren met een koersdoel van 108,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.