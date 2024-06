Beursblik: ADP-cijfers duiden op afkoeling arbeidsmarkt VS

(ABM FN-Dow Jones) De loonontwikkeling in de VS liet in mei voor werknemers die van baan verwisselden een matiging zien en samen met de daling van het aantal banen bij het kleinbedrijf sluit dit goed aan op wat de Fed graag ziet, namelijk een afkoeling van de Amerikaanse banenmarkt. Dat zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

De salarissen stegen in mei met 5,0 procent op jaarbasis, na een stijging met eveneens 5,0 procent een maand eerder, bleek vanmiddag uit cijfers van ADP. De lonen voor mensen die van baan wisselden stegen met 7,8 procent. In april liepen die met 9,3 procent op en in de maand daarvoor met 10,0 procent.

"De daling van het aantal banen in het kleinbedrijf van 10.000 past bij het beeld dat eerdere cijfers al schetsten. Wat verder opvalt is dat de banengroei in algemene zin nu voor rekening komt van de gezondheidszorg en de groei er bij de horecasector nu wel uit is", aldus Marey.

De euro noteerde woensdag stabiel op 1,0875 dollar.