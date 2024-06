"ASML levert high-NA EUV-machine dit jaar aan TSMC, Intel en Samsung"

(ABM FN-Dow Jones) ASML zal dit jaar zijn high-NA EUV-machine voor het einde van dit jaar leveren aan zijn drie grootste klanten TSMC, Intel en Samsung en verwacht in het tweede of derde kwartaal ook orders van TSMC voor de 2-nanometer-node. Dat stelden analisten van Jefferies woensdag na een gesprek met CFO Roger Dassen.

ASML bevestigde de aankondiging van de levering aan TSMC tegenover persbureau Bloomberg.

Tegenover Jefferies herhaalde ASML dat de omzet in 2025 waarschijnlijk aan de bovenkant zal uitkomen van de afgegeven bandbreedte van 30 miljard tot 40 miljard dollar, met een aanhoudend sterke vraag in 2026.

Intel plaatste al orders voor deze high-NA EUV machine en kreeg de eerste in december geleverd, meldde Bloomberg. Het was tot nog toe niet duidelijk of TSMC, de grootste EUV-klant van ASML, de machine ook zou ontvangen.

Met de high-NA EUV-machine van ASML kunnen chips worden gemaakt voor AI-toepassingen en geavanceerde consumentenelektronica. De machines kosten 350 miljoen euro per stuk en worden alleen door ASML gemaakt.

Volgens analisten van Jefferies uitte de CFO zich bovendien optimistisch dat de gesprekken met TSMC over 2 nanometer-machines een afronding naderen. Orders zouden in het tweede of derde kwartaal moeten doorkomen. Voor deze 2-nanometer-machines verwacht ASML veel klandizie vanaf de tweede helft van 2025, maar de eerste order is nog niet binnen.

Een testexemplaar van de high-NA EUV machine werd in 2018 besteld door TSMC en deze machine zal later dit jaar worden geleverd. TSMC heeft nog geen duidelijke beslissing genomen over de bestelling van de machine, maar ASML verwacht dat dit uiteindelijk wel gaat gebeuren. Als een besluit langer duurt, is dat geen reden voor zorg voor ASML, omdat de omzet en winst dan mogelijk zelfs hoger zullen zijn voor het bedrijf uit Veldhoven, aangezien TSMC dan meer machines nodig zal hebben, denken de analisten van Jefferies. Jefferies denkt dat TSMC vanaf 2028 high-NA-technologie gaat toepassen.

Jefferies heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 1.260 euro. Het aandeel ASML steeg woensdag 4 procent.