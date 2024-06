KPN en ABP starten joint venture voor mobiele infrastructuur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KPN en pensioenfonds ABP gaan een samenwerking aan op het gebied van acquisitie en beheer van passieve infrastructuur voor mobiele netwerken. Dit maakte het telecombedrijf woensdagochtend bekend. Ongeveer 3.800 mobiele zendmasten en daklocaties van KPN, NOVEC en Open Tower Company worden ondergebracht in een nieuwe onderneming en blijven toegankelijk voor de verschillende mobiele operators en andere frequentiegebruikers. In de joint venture krijgt KPN een belang van 51 procent en het pensioenfonds de resterende 49 procent. Tennet verkoopt zijn belang in NOVEC als onderdeel van deze transactie. KPN betaalt circa 120 miljoen euro aan de aandeelhouders van NOVEC en OTC. De deal heeft een impact van circa 30 miljoen euro op de aangepaste EBITDA na leases van KPN. En de impact op de operationele vrije kasstroom van KPN is ongeveer 20 miljoen euro. Hoewel de transactie geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid moet de ondernemingsraad van KPN wel toestemming voor de deal verlenen, net als de toezichthouder. KPN en ABP bouwen al aan de digitale infrastructuur van Nederland door samen te werken bij de uitrol van glasvezel. Deze nieuwe samenwerking ziet toe op de passieve mobiele infrastructuur. "Via deze samenwerking met KPN versterken we de Nederlandse mobiele netwerken. Tegelijkertijd levert deze belegging een aantrekkelijk rendement op en daarmee is deze samenwerking op meerdere terreinen van betekenis voor onze pensioendeelnemers", aldus ABP in een toelichting. Bron: ABM Financial News

