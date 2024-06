Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten, nadat beleggers reageerden op de eerste resultaten van de verkiezingen en de verrassende oproep van de Franse president Emmanuel Macron tot nieuwe parlementsverkiezingen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde uiteindelijk 0,3 procent tot 522,16 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 18.494,89 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,4 procent op 7.893,98 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 8.228,48 punten. Maandag kreeg met name de Franse beurs het zwaar te verduren, met de Franse banken die vooral van de hand werden gedaan. De keuze van Macron om nieuwe parlementsverkiezingen uit te schrijven, zijn "een grote gok", aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. Als die gok verkeerd uitpakt, dan betekent dit dat de partij van Marine le Pen, het Rassemblement national, veel meer invloed krijgt op het Franse beleid. Daarnaast kijken beleggers vooral vooruit naar woensdag, als de Amerikaanse inflatie op de rol staat, evenals de bijeenkomst van de Federal Reserve. Vooralsnog lijkt het erop dat de Fed geen haast heeft met het verlagen van de rente. Beleggers verwachten dan ook geen rentedaling, maar zullen woensdagavond vooral oog hebben voor de woorden van voorzitter Jerome Powell en eventuele veranderingen in de zogeheten 'dot-plot'. De olieprijzen stegen maandag flink en een vat Brent olie kostte weer meer dan 80 dollar. Rond het Europese slot werd een vat Brent olie 2,3 procent hoger verhandeld op 81,43 dollar. De rentes stegen vandaag, met name in Frankrijk. Zo steeg de Duitse tienjaarsrente 5 basispunten, terwijl de Franse variant met 12 basispunten steeg en het verschil tussen deze twee nu ongeveer 55 basispunten is. De euro/dollar noteerde lager op 1,0755. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0898 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0888 op de borden. Bedrijfsnieuws In Parijs was Michelin de grootste stijger in de hoofdindex met een winst van 1,1 procent, gevolgd door Renault met een winst van 0,8 procent. Banken hadden het moeilijk. Societe Generale verloor 7,5 procent, BNP Paribas daalde 4,8 procent en Crédit Agricole noteerde 3,6 procent lager. Ook Edenred, speler op het vlak van betaaloplossingen, had het moeilijk en verloor 6,3 procent. In Frankfurt waren er een aantal winnaars. Siemens Energy was de grootste stijger met een winst van 2,4 procent, gevolgd door MTU Aero met een winst van 2,1 procent. Commerzbank sloot 1,5 procent lager en Bayer daalde met 2,2 procent. In Amsterdam ging Shell aan kop met een winst van 1,1 procent. ING verloor 1,0 procent en DSM-Firmenich bungelde onderaan met een verlies van 1,5 procent. In Brussel kon Solvay 2,5 procent bijschrijven en verloor Galapagos 1,4 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde Wall Street verdeeld, maar bleef per saldo dicht bij huis. De toonaangevende S&P 500 steeg 0,1 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.