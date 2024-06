Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van banencijfers uit de private sector van de VS en het rentebesluit van de Bank of Canada, die vanmiddag de rente als eerste van de grote centrale banken kan verlagen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,5 procent op 520,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 18.517,15 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van eveneens 0,5 procent met een stand van 7.975,64 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 8.241,65 punten.

De vacatures in de VS daalden in april tot het laagste punt in drie jaar, zo bleek dinsdag al. "Dit verhoogt de verwachtingen dat de Federal Reserve de rentes eerder kan verlagen", aldus analisten van Swissquote Bank.

Vandaag kijkt de bank naar de Amerikaanse banencijfers van ADP. "De aandelenmarkten zullen mogelijk positief reageren op een cijfer dat niet al te zwak is, omdat er anders recessiezorgen zullen zijn", stelde analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote.

De olieprijzen bewogen nauwelijks.

De euro/dollar noteerde op 1,0875. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0875 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0880 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Inditex heeft volgens Bernstein een sterk eerste kwartaal achter de rug met een omzetgroei van 10,6 procent die hoger uitkwam dan de verwachte stijging van 9,9 procent. "En dat terwijl het weer in Europa tegenzat", aldus de analisten. Inditex rekent op een stabiele marge dit jaar. De koers steeg woensdag 4,4 procent.

Voestalpine heeft over het afgelopen gebroken boekjaar minder omzet gerealiseerd, na een recordomzet in het jaar ervoor. Voestalpine wil een dividend uitkeren van 0,70 euro per aandeel. De koers steeg 4,1 procent.

Ryanair heeft in mei 11 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De koers daalde 0,3 procent.

ING heeft het koersdoel voor D'Ieteren verlaagd van 285,00 naar 274,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. De koers steeg 0,4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P500 steeg dinsdag 0,2 procent tot 5.291,34 punten en de Dow Jones-index won 0,4 procent tot 38.711,29 punten. Technologiebeurs Nasdaq werd 0,2 procent meer waard op 16.856,91 punten.