Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 98 punten voor de Duitse DAX, een plus van 45 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 50 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, na zorgen over de veerkracht van de Amerikaanse economie op een nieuwsluwe dag.

De zorgen volgden op een maandag gepubliceerde zwakke inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie in mei.

Bedrijfsnieuws

BHP is volgens Jefferies geïnteresseerd in de mijnen Moranbah en Grosvenor van Anglo American, dat tot drie keer toe een overnamebod van BHP afwees en ervoor koos zelf te reorganiseren. Ook Glencore zou belangstelling kunnen hebben, denken de analisten. BHP sloot 1,9 procent lager, Anglo American verloor 4,0 procent en Glencore 2,7 procent.

Reder A.P. Møller-Mærsk rekent op fors meer winst dit boekjaar dankzij sterke vraag naar containers die de prijzen opstuwt: een EBITDA-resultaat van 7 tot 9 miljard dollar, in plaats van de eerdere indicatie van 4 tot 6 miljard dollar. Ook rekent het bedrijf op een positieve vrije kasstroom. Naast veel vraag naar containers signaleert het bedrijf ook stagnaties in Aziatische havens en in het Midden-Oosten. De koers daalde licht.

British American Tobacco handhaafde zijn verwachtingen voor 2024 in een trading update. Het aandeel verloor 0,5 procent.

In Frankfurt leverde defensiebedrijf Rheinmetall 3,4 procent in. Siemens Energy verloor zelfs 5,7 procent. Siemens Healthineers ging aan kop met een plus van 2,4 procent.

Autofabrikant Stellantis zag in mei de verkopen in de VS verbeteren, ook al bleven de voorraden hoog. UBS ziet de negatieve trend kenteren. De koers daalde 1,1 procent.

Carnival steeg 7,3 procent in Londen. De cruiseschepen-industrie kreeg de laatste tijd goed nieuws over een sterk seizoen in de maanden na kerst, terwijl brandstof goedkoper wordt.

Euro STOXX 50 4.953,37 (-1,00%)

STOXX Europe 600 517,05 (-0,54%)

DAX 18.417,54 (-1,02%)

CAC 40 7.937,90 (-0,75%)

FTSE 100 8.232,04 (-0,37%)

SMI 12.015,12 (+0,07%)

AEX 901,68 (-0,38%)

BEL 20 3.917,30 (-0,53%)

FTSE MIB 34.276,02 (-1,14%)

IBEX 35 11.286,40 (+-0,97%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdagavond hoger, na aanvankelijke verliezen, mede geholpen door AI-reus Nvidia dat opnieuw de weg omhoog vond na eerdere records.

Maandag sloot Wall Street overwegend hoger, nadat uit nieuwe inkoopmanagersindices bleek dat de industrie in de VS in mei verder kromp. "Het rapport temperde het optimisme over de staat van de Amerikaanse economie", stelde Deutsche Bank. "Beleggers stelden hun verwachtingen voor renteverlagingen dit jaar weer naar boven bij."

Markten verwachten komende week nog geen renteverlaging door de Federal Reserve, en ook niet in juli. De kans op een renteverlaging in september steeg na de zwakke PMI-cijfers echter van 56 naar 60 procent.

Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen daalde.

Experts van JPMorgan zien inmiddels weinig opwaarts potentieel voor de markten tijdens de zomer. "De Amerikaanse inflatie kan hoog blijven, zelfs als de groei afneemt, wat geen geweldige combinatie is", aldus de Amerikaanse bank.

Op macro-economisch vlak bleek het aantal vacatures in april te zijn gedaald tot 8,1 miljoen, waar gerekend was op 8,4 miljoen. Scope Markets noemde de cijfers vooraf al minder relevant dan het banenrapport dat vrijdag wordt gepubliceerd. Een dalend aantal vacatures kan in combinatie met het banenrapport van vrijdag wel wijzen op een afkoelende economie.



De olieprijs daalde verder. "De prijszwakte wijst op twijfel of OPEC+ zijn vrijwillige productieverlagingen geleidelijk kan afbouwen zonder dat er een overaanbod ontstaat", schreven analisten van Commerzbank. "OPEC+ rekent blijkbaar op een aanzienlijke opleving van de vraag naar olie", volgens de Duitse bank.

Bedrijfsnieuws

Tesla sloot 0,9 procent lager. De autofabrikant verkocht in mei meer auto's in China, door meer vraag naar elektrische auto's dankzij inruilprogramma's van de overheid en interesse tijdens de Beijing Auto Show. Tesla verkocht 72.573 in China geproduceerde auto's, 17 procent meer dan een jaar eerder, maar 6,5 procent minder dan in april.

Topman Pat Gelsinger van Intel gaf tijdens de Computex-beurs in Taiwan meer details over de nieuwe AI-chips van Intel, waaronder een chip met de codenaam Lunar Lake, die naar verwachting in het derde kwartaal aan PC-makers zal worden geleverd. Ook de CEO's van van Nvidia, Advanced Micro Devices, Qualcomm en Arm Holdings waren in Taipei om updates te geven over hun verbeterde AI-chips voor datacenter- en pc-toepassingen.

Intel stond grotendeels aan de zijlijn tijdens de AI-hype die Nvidia en AMD opstuwde tot hoge toppen, terwijl technologiegiganten als Meta, Microsoft en Google zoveel mogelijk Nvidia-chips opkochten. Nvidia steeg 1,25 prcoent en AMD verloor dinsdag 2,2 procent. Intel sloot 0,9 procent lager.

Softwarebedrijf GitLab rapporteerde over het afgelopen kwartaal een sterke omzetgroei en verhoogde de outlook, maar het verlies liep wel op. Het aandeel daalde 4,9 procent.

S&P 500 index 5.291,34 (+0,15%)

Dow Jones index 38.711,29 (+0,36%)

Nasdaq Composite 16.857,05 (+0,17%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld. Cijfers van. S&P Global lieten groei zien in zowel de Chinese als de Japanse dienstensector.

Nikkei 225 38.421,24 (-1,1%)

Shanghai Composite 3.079,92 (-0,4%)

Hang Seng 18.505,56 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0879. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0880 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van XXX op de borden.

USD/JPY Yen 155,61

EUR/USD Euro 1,0879

EUR/JPY Yen 169,32

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Mei (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - April (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Mei (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Mei (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Campbell Soup - Cijfers derde kwartaal (VS)