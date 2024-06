Wall Street blijft dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 5.357,69 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 38.819,91 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 17.194,89 punten. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag, voorafgegaan door nieuwe inflatiecijfers. "We denken dat Jerome Powell elke speculatie over een verdere renteverhoging waarschijnlijk zal bagatelliseren, omdat we geen tekenen zien dat de economie oververhit is", zeiden analisten van Danske Bank. Zij denken dat de Fed het huidige renteniveau voldoende restrictief vindt, ook als de inflatie nog wat stijgt. Beleggers verwachten dan ook geen rentedaling, maar zullen woensdagavond vooral oog hebben voor de woorden van voorzitter Jerome Powell en eventuele veranderingen in de zogeheten 'dot-plot'. De olieprijzen stegen maandag flink en een vat WTI-olie werd 2,7 procent duurder op 77,59 dollar. De rentes stegen vandaag wat verder en noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente 5 basispunten hoger op 4,48 procent. De euro/dollar noteerde lager op 1,0760. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0898 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0888 op de borden. Stijgers en dalers Het aandeel Nvidia steeg 1,5 procent , na de vandaag doorgevoerde aandelensplitsing. Voor elk aandeel ontvangt een aandeelhouder tien nieuwe aandelen, waardoor de koers rond de opening op 120 dollar uitkwam. Dit nadat het aandeel de afgelopen maanden tot zo’n 1.200 dollar was gestegen. Het aandeel Southwest Airlines steeg ruim 8 procent, nadat Elliott Investment Management heeft bevestigd dat het een belang van bijna 2 miljard dollar in het bedrijf heeft genomen. Met een belang van ongeveer 11 procent is Elliott nu een van de grootste aandeelhouders van Southwest. AMD daalde 3,97 procent, nadat Morgan Stanley het aandeel van de kooplijst haalde. Het aandeel is volgens de bank stevig gewaardeerd, terwijl er zorgen zijn of AMD wel kan concurreren met rivalen als Nvidia of Broadcom. Apple daalde 0,9 procent tijdens een conferentie van ontwikkelaars waar Tim Cook een uur geleden de aftrap heeft gedaan. De conferentie is nog gaande en hele grote verrassingen waren er nog niet, maar Apple introduceert onder meer veel nieuwe functies voor zijn producten. Ook wordt verwacht dat het bedrijf een samenwerking met OpenAI zal aankondigen en “Apple Intelligence” zal onthullen, zo blijkt uit recente rapporten van Bloomberg. Diamond Offshore Drilling steeg ruim 11 procent. Het bedrijf wordt overgenomen door Noble voor 1,6 miljard dollar in aandelen en contanten. GameStop daalde maandag verder met bijna 16 procent . Vrijdag daalde het aandeel 39 procent, nadat Keith Gill, de handelaar bekend als Roaring Kitty, vrijdag een livestream gebruikte om zijn positieve advies over het aandeel toe te lichten. KKR, CrowdStrike en GoDaddy worden deze maand opgenomen in de S&P500-index. De aandelen stegen fors op het nieuws: KKR met 11,9 procent en CrowdStrike met 9,0 procent. Bron: ABM Financial News

