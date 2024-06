Deutsche Bank haalt Besi van de verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het advies voor BE Semiconductor Industries verhoogd van Verkopen naar Houden en het koersdoel bijgesteld van 115,00 naar 140,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Robert Sanders. De analist schreef in zijn rapport dat de meeste negatieve factoren inmiddels wel zijn ingeprijsd. Het aandeel Besi is dit jaar met slechts 8 procent koersstijging stevig achtergebleven op sectorgenoten ASML en ASMI, die beide meer dan 40 procent stegen. Die ondermaatse prestatie volgde op een "geweldige rally" in 2023 van 141 procent, benadrukte Sanders, en was daarmee ook gerechtvaardigd. De verwachtingen onder beleggers voor adoptie van HBM in de geheugenmarkt waren simpelweg te hoog opgelopen, aldus de analist. Het aandeel Besi sloot vrijdag op 147,75 euro. Bron: ABM Financial News

