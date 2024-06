Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, nadat er opnieuw verkiezingsoverwinningen van rechts waren in Europa. De Franse president Emmanuel Macron wil op basis van de verkiezingsuitslag in Frankrijk nieuwe parlementsverkiezingen.

IG voorziet een openingsverlies van 45 punten voor de Duitse DAX, een min van 46 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 54 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten, na een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport, waardoor de kans op een renteverlaging door de Fed steeds verder weg lijkt.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek dat de werkgelegenheid in mei is gestegen met 272.000 banen, wat veel meer was dan de groei met 190.000 banen waarop werd gerekend. De werkloosheid kwam uit op 4,0 procent, tegen een verwachting van 3,9 procent. Het uurloon steeg op jaarbasis met 4,1 procent tot 34,91 dollar. Een maand eerder stegen de lonen nog met 3,9 procent op jaarbasis.

De sterke banengroei in mei is een punt van zorg voor de Federal Reserve, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Met name de loonontwikkeling zal de Fed niet in de richting van een renteverlaging sturen. Wij denken dat met dit rapport over mei de kans op een renteverlaging in september kleiner wordt", aldus Marey.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 14 basispunten tot 4,414 procent, terwijl de tweejaarsrente 13,5 basispunten won op 4,855 procent.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal met 0,3 procent is gegroeid. In het vierde kwartaal van 2023 was er nog sprake van een krimp van 0,1 procent.

De Duitse export is in april op jaarbasis gestegen met 1,9 procent, terwijl de import daalde met 0,6 procent. De Duitse industriële productie is in april op maandbasis gedaald met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 3,9 procent.

Bedrijfsnieuws

Barclays heeft vrijdag het advies voor ING verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel van 14,80 naar 20,00 euro. De koers steeg 0,3 procent. Besi won 2,9 procent in Amsterdam, na de beleggersdag die de halfgeleiderspecialist donderdag in Oostenrijk organiseerde.

Ook in Frankfurt en Brussel gingen chipaandelen aan de leiding. Op de Duitse beurs won Infineon 3,7 procent en in België ging Melexis 0,3 procent hoger.

In Parijs steeg Teleperformance 0,9 procent, Thales won 0,8 procent en Air Liquide noteerde 1,0 procent hoger. Orange verloor 4,1 procent.

Airbus had een slechte dag en daalde 2,3 procent. Airbus leverde in mei minder toestellen af. Volgens Deutsche Bank wordt juni essentieel wil de onderneming de doelstelling van 800 af te leveren toestellen halen.

In Frankfurt won Covestro 2,5 procent, Commerzbank steeg 1,9 procent en Vonovia noteerde 7,2 procent lager. Daimler Truck daalde 4,2 procent en Zalando verloor 3,0 procent.



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag fractioneel hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht lager gesloten, waarbij de winsten van eerder op de dag, volgend op een sterk banenrapport, volledig zijn vervlogen.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek dat de werkgelegenheid in mei is gestegen met 272.000 banen, wat veel meer was dan de groei met 190.000 banen waarop werd gerekend. De werkloosheid kwam uit op 4,0 procent, tegen 3,9 procent een maand eerder. Het uurloon steeg op jaarbasis met 4,1 procent tot 34,91 dollar. Een maand eerder stegen de lonen nog met 3,9 procent op jaarbasis.

De Amerikaanse banengroei overtreft alle verwachtingen, concludeerde James Knightley van ING. "Het sterke banenrapport heeft ervoor gezorgd dat de verwachtingen voor een renteverlaging [dit jaar] aanzienlijk zijn gedaald", zei hij.

Echter, de details van het rapport waren volgens marktanalisten niet geweldig. Zo bleek uit de data dat het aantal mensen dat zei werk te hebben met 408.000 is gedaald, de grootste daling sinds eind 2023. Daarnaast bleek de omvang van de beroepsbevolking te zijn gekrompen met 250.000, de eerste daling in vier maanden. Bovendien daalde de beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 62,7 procent naar 62,5 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 15,6 basispunten tot 4,434 procent, terwijl de tweejaarsrente 16,1 basispunten won tot 4,880 procent.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de groothandelsvoorraden in april op maandbasis zijn gestegen met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 1,7 procent.

Het consumentenkrediet in de VS is in april gestegen met 6,4 miljard dollar, na een daling met 1,1 miljard dollar in maart.

De juli-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,02 dollar lager op 75,53 dollar. Op weekbasis sloot de juli-future 1,46 dollar, ofwel 1,9 procent, lager.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Het meme-aandeel Gamestop bevond zich vrijdag in een achtbaan. Het bedrijf kondigde aan dat het 75 miljoen aandelen wil verkopen. Ook rapporteerde het concern over het eerste kwartaal een omzetdaling en een verlies. Daarnaast zorgde de eerste livestream in drie jaar van analist Keith Gill, ofwel Roaring Kitty, de zogenaamde leider van de GameStop-revolutie, voor een volatiele handel in het aandeel, waardoor de handel verschillende keren werd stilgelegd. GameStop sloot uiteindelijk bijna 40 procent lager.

Het aandeel van de bioscoopketen AMC Entertainment, een andere favoriet onder de meme-aandelen, verloor bijna 15 procent.

Nvidia’s 10-voor-1 aandelensplitsing zal plaatsvinden nadat de markt vrijdag sluit. Eerder deze week overschreed de marktwaarde van Nvidia voor het eerst de 3 biljoen dollar. Het aandeel noteerde 0,1 procent lager.

Het bedrijf voor elektronische handtekeningen DocuSign slaagde er niet in indruk te maken op beleggers met zijn resultaten over het eerste kwartaal. De aandelen noteerden circa 4,5 procent lager.

De exploitant van skiresorts Vail Resorts verlaagde de winstverwachtingen voor het hele jaar, nadat het warme weer het bezoek aan sommige resorts bleef beïnvloeden. Het aandeel noteerde ongeveer 10,5 procent lager.

Braze, een platform voor klantbetrokkenheid, heeft de omzetvooruitzichten voor het hele jaar opgetrokken na een hogere omzet in het afgelopen kwartaal. De aandelen daalde echter 0,5 procent.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag hoger.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0753. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0802 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0806 op de borden.

De euro kreeg een tik nadat de uitslagen van de verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en België bekend werden. In deze landen deden rechtse partijen het goed.

