Beursblik: Degroof Petercam haalt Renewi van de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het advies voor Renewi verlaagd van Kopen naar Houden met een nieuw koersdoel van 9,30 euro, tegen eerder 10,70 euro. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank.

Degroof uitte zich daarin teleurgesteld over de verkoopprijs van UK Municipal. Om van die activiteiten te worden verlost, betaalt Renewi 154 miljoen euro. Dat is 54 miljoen euro meer dan analist Joren Van Aken had verwacht.

En de analist is het op vrijwel alle punten over de verkoop en de voordelen die Renewi er in ziet oneens. "We zijn verrast door het enthousiasme in de markt op de verkoop", aldus Van Aken. Wel erkende hij dat het goed is dat er afscheid is genomen van de verlieslatende tak, want dat "schoont op".

Degroof had ook gehoopt op meer verbeteringen bij het onderdeel ATM en sprak zijn zorgen uit over het ontbreken van een outlook voor thermisch gereinigde grond, ofwel TGG. "Vooral omdat het contract van 300 kiloton, waarover eerder werd onderhandeld, niet langer meer werd genoemd."

Degroof denkt dat Renewi pas in 2029 waarde creëert en dat de beste optie voor de aandeelhouders een overnamebod is. Van Aken vreest echter dat het management potentiële kopers kan hebben afgeschrokken door de weigering om met Macquarie om tafel te gaan. "Het lijkt dat het management de foute beslissing nam door geen boekenonderzoek toe te staan."

Op een lichtgroen Damrak noteerde Renewi vrijdag 1,0 procent lager op 7,74 euro.