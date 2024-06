Campbell Soup ziet omzet en winst stijgen

(ABM FN-Dow Jones) Campbell Soup heeft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2024 meer omzet en winst behaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van het bedrijf.

De omzet kwam in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 28 april, uit op 2,4 miljard dollar, een stijging van 6 procent op jaarbasis. Op autonome basis was de omzet vergelijkbaar met vorig jaar.

"We hebben een solide derde kwartaal achter de rug met aanhoudende volumeverbeteringen, een stabiele autonome omzet en een dubbelcijferige stijging van de aangepaste EBIT en aangepaste winst per aandeel”, aldus CEO Mark Clouse. "Wij zijn enthousiast over de integratie van Sovos Brands, wat nu al een aanzienlijke bijdrage oplevert aan de groei van ons bedrijf."

De EBIT bedroeg afgelopen kwartaal 248 miljoen dollar en de aangepaste EBIT bedroeg 354 miljoen dollar, een stijging van 13 procent inclusief de impact van de overname van Sovos.

De winst per aandeel bedroeg 0,44 dollar, terwijl de aangepaste winst per aandeel uitkwam op 0,75 dollar per aandeel, een stijging van 10 procent.

Outlook

Het bedrijf heeft de verwachtingen voor het hele boekjaar 2024 geactualiseerd, om de overname van Sovos mee te nemen.

De gerapporteerde omzetgroei voor het hele jaar zal naar verwachting tussen de 3 en 4 procent uitkomen, gedreven door de impact van de overname.

De autonome omzetgroei moet in het midden van het bijgewerkte bandbreedte uitkomen van ongeveer 0 tot 1 procent lager, wat het huidige tempo van het herstel van de consumentenmarkt weerspiegelt.

Dit is ongeveer een half punt lager dan de onderkant van de eerder afgegeven outlook van een omzetdaling van 0 tot 2 procent.

De aangepaste EBIT-groei voor het gecombineerde bedrijf zal naar verwachting over het hele jaar ongeveer 6,5 tot 7 procent bedragen en weerspiegelt onder meer de gedeeltelijke bijdrage van de acquisitie, inclusief integratiebesparingen.

De gecorrigeerde winstgroei per aandeel voor het gecombineerde bedrijf zal naar verwachting over het hele jaar ongeveer 2 tot 3 procent bedragen, goed voor een winst van 3,07 tot 3,10 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit 3,00 dollar.

Het bedrijf verwacht momentum op te bouwen in het lopende vierde kwartaal, met een stabilisatie van de volumegroei op jaarbasis, een dubbelcijferige groei van zowel de aangepaste EBIT als de aangepaste winst.

Het aandeel steeg na de cijfers met 1,4 procent.

