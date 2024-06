Ajax in zee met cryptoplatform Coinmerce Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en cryptoplatform Coinmerce zijn een partnership-overeenkomst aangegaan. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub woensdag bekend. Coinmerce verbindt zich tot en met 2027 als officiële partner van Ajax "Coinmerce zet zich in om crypto toegankelijker te maken voor iedereen, het partnership met Ajax moet daarbij gaan ondersteunen", aldus Coinmerce. "We gaan Coinmerce helpen om hun merkbekendheid verder te vergroten in Nederland. En ze helpen bij hun ambitie om ook in de rest van Europa een leidende positie te verwerven", aldus commercieel directeur Cas Biesta van Ajax. "Steeds meer mensen hebben interesse in crypto, ook sportliefhebbers. Dat zagen we al bij onze samenwerking met Team Visma-Lease a Bike. We zetten nu met trots de stap naar voetbal en Ajax” aldus CEO Jaap de Bruijn van Coinmerce. Het aandeel Ajax steeg woensdag 0,5 procent naar 10,50 euro. Bron: ABM Financial News

