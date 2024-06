UBS verhoogt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het koersdoel voor Euronext verhoogd van 94,00 naar 106,00 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank. Naar aanleiding van de goede kwartaalcijfers van Euronext, verhoogden de analisten van UBS hun taxaties voor de winst per aandeel voor 2024 tot en met 2026 met 1 tot 2 procent. Zij verwachten dat andere analisten dit ook zullen doen en dat zo de consensus hoger uitkomt. De taxaties van UBS voor 2025 en 2026 liggen 10 procent boven de consensus. De omzetdiversificatie bij Euronext bleek zijn vruchten af te werpen en droeg bij aan de omzetstijging afgelopen kwartaal, die 2 procent beter was dan verwacht, aldus UBS. De omzetstijging was onder meer te danken aan de activiteiten op het vlak van obligaties, energiehandel en de clearing- en afwikkelingsbedrijven, die de afgelopen jaren allemaal hebben geprofiteerd van fusies en overnames. Ten slotte houden de analisten van UBS er rekening mee dat de waarderingsmultiple de komende kwartalen verder zal oplopen, Inmiddels is deze al gestegen van 11 keer aan het einde van oktober 2023 tot 15 keer nu. Het aandeel Euronext noteerde woensdagochtend 1,1 procent hoger op 90,85 euro. Bron: ABM Financial News

