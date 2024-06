NXP bouwt samen met VIS nieuwe chipfabriek van $8 miljard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Vanguard International Semiconductor en NXP Semiconductors hebben het plan om een joint venture op te richten voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Singapore. Dit maakten beide bedrijven woensdag bekend. De joint venture zal in de tweede helft van 2024 beginnen met de bouw van de eerste fase van de nieuwe fabriek, in afwachting van de ontvangst van alle vereiste wettelijke goedkeuringen. VIS en NXP verwachten de eerste productie in 2027.



De fabriek krijgt een productiecapaciteit van 55.000 300 mm-wafels per maand in 2029 en zal ongeveer 1.500 banen creëren in Singapore. De totale kosten van de initiële uitbouw zullen naar verwachting 7,8 miljard dollar bedragen. VIS zal 2,4 miljard dollar injecteren, wat zich vertaalt in een aandelenpositie van 60 procent in de joint venture, en NXP zal 1,6 miljard dollar investeren en het resterende belang van 40 procent krijgen.



VIS en NXP zijn overeengekomen om nog eens 1,9 miljard dollar te investeren, die zal worden gebruikt ter ondersteuning van de capaciteitsinfrastructuur op lange termijn. De overige financiering, inclusief leningen, zal door derden aan de joint venture worden verstrekt. De fabriek zal worden geëxploiteerd door VIS. Bron: ABM Financial News

