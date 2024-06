AEX hoger geopend, winst voor ASML, Prosus en KPN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag conform verwachting hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,6 procent hoger op 906,81 punten. Onder de hoofdfondsen stegen ASML en Prosus tot 1,2 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Grupo Santander voor Prosus. ArcelorMittal leverde met 0,1 procent licht in. Shell maakte een pas op de plaats. KPN schreef 0,8 procent bij. KPN en pensioenfonds ABP gaan een samenwerking aan op het gebied van acquisitie en beheer van passieve infrastructuur voor mobiele netwerken. KPN betaalt circa 120 miljoen euro. De deal heeft een impact van circa 30 miljoen euro op de aangepaste EBITDA na leases van KPN. En de impact op de operationele vrije kasstroom van KPN is ongeveer 20 miljoen euro. Alfen won in de AMX 1,3 procent en Inpost 1,1 procent. FlowTraders leverde 0,4 procent in en OCI 0,2 procent. Onder de kleinere aandelen won het volatiele Vivoryon 3,2 procent. Bron: ABM Financial News

