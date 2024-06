Overwegend rode koersen Azie

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten woensdagochtend overwegend lager.

De Japanse Nikkei-index verloor 1,1 procent op 38.427,37 punten en de SSE-index verloor 0,4 procent op 3.079,58 punten. De Hang Seng steeg juist met 0,4 procent tot 18.523,92 punten.

De Chinese dienstensector liet in mei een groeiversnelling zien, zo bleek vanochtend. De Japanse dienstensector groeide in mei minder hard dan in april, maar de groeivertraging viel mee ten opzichte van wat economen hadden verwacht.

De cijfers schetsen een verbeterd plaatje voor Azië, zo stelden economen van HSBC. Een meerderheid van de Aziatische economieën lieten eerder deze week ook al een verbetering in de industrie zien. Daarmee lijkt het herstel, dat aan het begin van dit jaar begon in Zuid-Korea en Taiwan, zich nu ook in andere landen doorzet.

En dat komt als een verrassing voor HSBC, die juist had verwacht dat het herstel, dat werd gedreven door het opbouwen van voorraden door ontwikkelde economieën, tot stilstand zou zijn gekomen.

Desondanks lieten de cijfers van vanochtend zien dat de druk op de inputkosten nog wel aanhield in heel Azië, maar vooral in China. "Dit werpt een schaduw over het herstel in de industrie", aldus de economen van HSBC.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdagavond hoger gesloten, na eerdere verliezen, mede geholpen door AI-reus Nvidia dat opnieuw de weg omhoog vond na eerdere records.

In de nasleep van de hogere koersen op Wall Street, lijken de Europese beurzen vanochtend ook een groene opening tegemoet te gaan.