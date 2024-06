Beursupdate: PostNL uitblinker Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandagochtend in het rood, net als de andere Europese beurzen, maar wist de verliezen beperkt te houden. De AEX index daalde met 0,5 procent naar 919,15 punten. "De Europese verkiezingen hebben voor een aardverschuiving gezorgd. Maar wel op een andere manier dan van te voren verwacht werd", zei marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank in een commentaar. "Analisten rekenden namelijk op een flinke verschuiving naar rechts. En hoewel de rechtse partijen zeker zetels hebben gewonnen, is het niet de winst waar vooraf rekening mee werd gehouden." Vooral in Frankrijk zorgt de verkiezingsuitslag vandaag voor onzekerheid. Dat president Emmanuel Macron nieuwe parlementsverkiezingen wil, droeg hier zeker aan bij. "De extreemrechtse Marine Le Pen kreeg 32 procent van de Franse stemmen, een schokkende uitslag die Macron ertoe bracht om meteen nieuwe verkiezingen uit te schrijven in Frankrijk om de zaken recht te zetten", aldus Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild noemde de zet van Macron "een grote gok". De risico's voor de Europese politiek zijn volgens Vranken "duidelijk toegenomen". De euro kreeg dan ook een tik en de euro/dollar daalde naar 1,0754. Vrijdag steeg de dollar al na een sterk Amerikaans banenrapport. "De kans op een renteverlaging door de Fed in september daalde vrijdag volgens marktprijzen van 61 naar 44 procent", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. De obligatierentes blijven intussen stijgen. Vrijdag zaten deze al in de lift en maandag stegen de Amerikaanse en Duitse tienjaarsrente met nog eens 3 basispunten. Stijgers en dalers In de AEX waren er nauwelijks stijgers. Ahold Delhaize steeg 0,4 procent en Besi werd 0,2 procent duurder. Deutsche Bank haalde Besi van de verkooplijst en verhoogde het koersdoel naar 140 euro. Unilever, dat een koersdoelverhoging kreeg van Kepler Cheuvreux, maakte een pas op de plaats, net als Shell. Exor en Randstad verloren 1,2 procent en ASML daalde 1,3 procent. In de AMX won Just Eat Takeaway 3,1 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group schreef dit toe aan een koopadvies van Panmure Gordon & Co. Die hanteert een koersdoel voor de maaltijdbezorger van 17,08 euro, aldus de handelaar. Naast Just Eat wonnen alleen Eurocommercial en Basic-Fit 0,9 en 0,8 procent. Air France-KLM en Alfen daalden met 1,8 en 1,9 procent. JDE Peet's werd 2,0 procent goedkoper. Bij de smallcaps ging PostNL overtuigend aan de leiding na een koopadvies van ING. Het aandeel steeg met 8,7 procent. NX Filtration won 4,4 procent. Ebusco daalde 2,1 procent en het volatiele Vivoryon verloor 5,6 procent. Bron: ABM Financial News

