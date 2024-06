Kepler verhoogt koersdoel Unilever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Unilever verhoogd van 55,00 naar 57,00 euro met behoud van het koopadvies. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. Het reorganisatieplan dat Unilever het Growth Action Plan doopte, ligt volgens de analisten op koers en zelfs deels voor op schema. Unilever heeft recent de groeidoelstelling voor de middellange termijn verhoogd, wat een teken van vertrouwen is, merkten de analisten ten eerste op. In plaats van een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent mikt Unilever inmiddels op 4 tot 6 procent groei vanaf eind 2025. Een belangrijk doel was de prestatiecultuur. Hier heeft het nieuwe managementteam van meet af aan goede voortgang geboekt. De beloningsstructuren zijn aangepast in de hele organisatie en dat zou moeten leiden tot meer actie en minder overleg. Ook de bijstelling van de productenportefeuille ligt voor op schema en de wederopbouw van de brutomarge komt op gang volgens Kepler. Verschillende onderdelen met lagere groei en marges zijn verkocht en de opbrengst wordt deels aangewend voor een aandeleninkoop ter waarde van 1,5 miljard euro. Het grote roomijsbedrijf wordt naar verwachting volgend jaar afgesplitst. Kepler Cheuvreux denkt dat de brutomarge in de eerste helft van het jaar hersteld zal zijn tot 44 procent, van 42 procent vorig jaar, waarna de aandacht zich kan richten op onderliggende aanjagers zoals kostenbesparingen en de productmix. Over de onderliggende groeiversnelling kunnen de analisten nog niet concluderen dat de stappen succesvol zijn. Er wordt meer geïnvesteerd in ontwikkeling en in marketing, en het idee om meer te investeren in de 30 grootste 'power brands' staat de analisten aan. Vergeleken met Nestlé, Procter & Gamble en Reckitt Benckiser deed Unilever het de afgelopen twee kwartalen goed, met 2 procent volumegroei tegen stabiele tot zelfs dalende volumes voor de rivalen. De analisten blijven overtuigd van de koopwaardigheid van het aandeel, dat verder zou moeten stijgen als de reorganisatie blijft leveren wat ervan is beloofd. Het aandeel Unilever sloot vrijdag op 51,72 euro. Bron: ABM Financial News

