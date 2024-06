Nikkei in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend verdeeld. De Nikkei index in Tokio steeg circa een half procent, terwijl Seoel ongeveer een half procent in het rood noteerden. In Hongkong en China is vandaag geen handel.

Het belangrijkste agendapunt in Azië staat voor vrijdag genoteerd, met het rentebesluit van de Bank of Japan. In maart verhoogde de centrale bank de beleidsrente, van -0,1 procent naar een bandbreedte tussen de 0 procent en 0,1 procent. Daarmee was de rente voor het eerst in acht jaar niet meer negatief.

Afgelopen week vonden de Europese beurzen nog de weg omhoog, nadat de ECB de rente afgelopen donderdag voor het eerst sinds 2019 verlaagde. Economen rekenen op nog twee renteverlagingen in de rest van dit jaar.

In Amerika is het beeld anders. De publicatie vrijdag in de VS van een sterk banenrapport, die volgens analist James Knightley van ING zelfs "alle verwachtingen overtrof", geeft de Federal Reserve minder ruimte om later dit jaar ook voor eerst sinds 5 jaar de rente verlagen.

De reactie op Wall Street viel vrijdag evenwel mee, en de hoofdindices daalden slechts nipt.

De Amerikaanse olie-future sloot daarnaast vrijdagavond in New York vrijwel vlak op 75,53 dollar per vat. Vanochtend steeg de future met 0,3 procent licht.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere opening, nadat recht afgelopen zondag in verschillende Europese landen verkiezingsoverwinningen boekte. De Franse president Emmanuel Macron wil zelfs nieuwe parlementsverkiezingen uitschrijven nadat Rassemblement national de grote winnaar in Frankrijk werd.

De euro kreeg een tik door de verkiezingsuitslagen.