IMCD neemt Italiaanse distributeur Selechimica over

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD neemt de Italiaanse distributeur in de farmaceutische industrie Selechimica over. Dat maakte het Rotterdamse bedrijf maandagochtend bekend. Selechimica uit Milaan distribueert een uitgebreide portefeuille met actieve farmaceutische ingrediënten en genereert met drie medewerkers circa 5 miljoen euro omzet per jaar. De overname versterkt de positie van IMCD in de Italiaanse markt voor actieve farmaceutische ingrediënten verder. De overname zal naar verwachting eind juni worden afgerond. IMCD vermeldde geen overnamesom. Bron: ABM Financial News

