Valuta: euro wat lager

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,0870 dollar in afwachting van de nodige rentebesluiten, te beginnen vanmiddag in Canada.

De Bank of Canada komt steeds dichter bij een renteverlaging, zo stelde voorzitter van de bank, Tiff Macklem, vorige maand al. De meeste economen denken nu dat de bank bij de beleidsvergadering van vandaag de rente met 25 basispunten verlaagt naar 4,75 procent. Daarmee zou het de eerste grote centrale bank zijn die dit doet.

"De kans dat de rente met 25 basispunten wordt verlaagd wordt nu inschat op ongeveer 80 procent", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Er wordt dit keer meer dan gemiddeld op Canada gelet", aldus Koopman.

Voor vanmiddag gaat de aandacht ook uit naar de laatste banendata uit de VS en de inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector. "In de cijfers over de dienstensector wordt vooral gekeken naar de prijzen. Die moeten omlaag om de Fed voldoende reden te geven voor een renteverlaging. Een zwakke index kan de euro boven de 1,09 dollar brengen. Een verzwakking van de Amerikaanse arbeidsmarkt en economie zal ook merkbaar zijn in de rest van de wereld en dat is per saldo gunstig voor de dollar. Als de afkoeling bescheiden blijft, zal de dollar terrein verliezen", aldus Koopman.

Donderdag zijn alle ogen gericht op de ECB, die naar het idee van Rabobank iets te voorbarig heeft voorgesorteerd op een renteverlaging. "Daar kan de bank nu niet meer omheen, maar voorzitter Christien Lagarde kan morgen wel een duidelijk slag om de arm houden met betrekking tot eventuele vervolgstappen."

Op dinsdag kwamen de eerste indicaties binnen over de stand van zaken in de Amerikaanse banenmarkt, met een daling van het aantal uitstaande vacatures naar een laagste peil in meer dan drie jaar. Dit lijkt te duiden op een afkoeling van de arbeidsmarkt van de VS.

Volgens hoofdeconoom Shane Oliver van AMP is er nog altijd ruimte voor de Reserve Bank of Australia om later dit jaar over te gaan tot een renteverlaging als de afname in de economische groei leidt tot een lager inflatiepeil. Recente groeicijfers over het eerste kwartaal vielen wat tegen. De groeivertraging lijkt het gevolg van lagere uitgaven door huishoudens vanwege een hogere rente en aanhoudende inflatie. Per 1 juli gaat wel de inkomstenbelasting omlaag.

De euro noteerde woensdag nog geen 0,1 procent lager op 1,0873 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8514 Britse pond. Het Britse pond maakte een pas op de plaats op 1,2771 dollar. De Amerikaanse dollar noteerde vlak op 1,3673 Canadese dollar. De Australische dollar steeg 0,1 procent naar 0,6653 Amerikaanse dollar.