AEX overtuigend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 908,29 punten.

Volgens beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx werden de koersen ondersteund door de "aanzienlijke daling" van de obligatierentes na een onverwacht sterke daling in de VS van het aantal vacatures in april. De vacatures daalden tot het laagste punt in drie jaar, merkte Verstraete op. "Dit wijst op een afkoelende arbeidsmarkt en verhoogt de verwachtingen dat de Federal Reserve de rentes eerder kan verlagen om de economische activiteit te stimuleren."

De markt prijst de kans op een renteverlaging in september nu op bijna 60 procent, zo merkte ING op. Vorige week was dit nog 40 procent. "Wij verwachten een eerste renteverlaging in september, daarna zullen de data de koers van de Fed verder bepalen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Vandaag is er aandacht voor de Amerikaanse banencijfers van ADP. "De aandelenmarkten zullen mogelijk positief reageren op een cijfer dat niet al te zwak is, omdat er anders recessiezorgen zullen zijn", stelde analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend al bekend dat de dienstensector van de eurozone in mei fractioneel minder groei liet zien. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg wel van 51,7 naar 52,2.

Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, gaf woensdag aan dat het scenario van een recessie in Europa van tafel is, dankzij de dienstensector. De econoom zag in Duitsland duidelijk een opwaartse trend en was ook te spreken over de ontwikkelingen in Italië en Spanje. Frankrijk bleef juist achter.

De la Rubia wees op de nieuwe orders die voor de derde maand op rij stegen. De prijsdruk nam daarnaast wat af, waarmee een renteverlaging donderdag door de ECB naar zijn idee waarschijnlijk is. De markt verwacht een verlaging met 25 basispunten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0876. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen ASML, ASMI en Besi tot 3,2 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Grupo Santander voor Prosus. Het aandeel steeg 0,5 procent. ArcelorMittal leverde 1,9 procent in na een kleine koersdoelverlaging van ING. De bank verlaagde het koersdoel van 35 naar 34 euro, maar handhaafde het koopadvies.

KPN schreef 1,5 procent bij. KPN en pensioenfonds ABP gaan een samenwerking aan op het gebied van acquisitie en beheer van passieve infrastructuur voor mobiele netwerken. KPN betaalt circa 120 miljoen euro. De deal heeft een impact van circa 30 miljoen euro op de aangepaste EBITDA na leases van KPN. En de impact op de operationele vrije kasstroom van KPN is ongeveer 20 miljoen euro.

Alfen won in de AMX 2,8 procent en SBM Offshore 2,3 procent. Aperam leverde 1,8 procent in en Air France-KLM 1,4 procent.

Onder de kleinere aandelen won NX Filtration 3,0 procent.