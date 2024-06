Media: Nike zet mes in Europees personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nike

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse sportkledingfabrikant Nike gaat op de hoofdkantoren in Europa kosten besparen door in het personeelsbestand te snijden. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdagavond op basis van bronnen. Nike wil volgens Bloomberg wereldwijd 2 procent van het personeel schrappen. De ontslagrondes zijn onderdeel van een breder kostenbesparingsprogramma ter waarde van 2 miljard dollar. CEO John Donahoe zou in februari van dit jaar al een interne mail hebben rondgestuurd waarin zou staan te lezen dat de tijdsplanning in Europa, het Midden-Oosten en Afrika afwijkt van die in de Amerikaanse thuismarkt. In Oregon werden onlangs 750 werknemers op het hoofdkantoor in Beaverton naar huis gestuurd en ook in Boston moest de staf inkrimpen. In Hilversum, ook wel het Europese hoofdkantoor genoemd van Nike, werken meer dan 2.000 mensen, aldus Bloomberg. Bron: ABM Financial News

