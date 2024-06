Eerst de feiten van Box 3.



De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag 28 mei 2024 de motie van Folkert Idsinga van NSC en Henk Vermeer van de BBB om de procedure voor de wet werkelijk rendement Box 3 door te zetten met maar liefst 147 van de 150 stemmen gesteund.



Het blijft helaas moeilijk voor de kamerleden om eerst naar de feiten over Box 3 te kijken.



Ze zijn bang dat er 400 miljoen minder belasting per jaar zal binnenkomen als 2027 niet wordt gehaald voor de invoering van de wet werkelijk rendement box 3.



Een belastingwet moet in de eerste plaats rechtvaardig zijn en dat ook als een aanpassing om daaraan te gaan voldoen minder belasting oplevert binnen hetzelfde deel van de wet.

Het kost wat kost de belasting opbrengt even hoog te zien houden was het probleem bij de aanpassing in 2017, bij de wetten rechtsherstel Box 3 en de overbruggingswet Box 3 en dat dreigt nu opnieuw te gebeuren.



De kamerleden maken zich kennelijk geen zorgen over wat er al 23 jaar niet goed is gegaan met grote schade voor de Box 3 belastingbetalers en hetgeen eenvoudig had kunnen worden voorkomen.



De feiten over Box 3 zijn zolang Box 3 bestaat vanaf 2001 tot op heden onvoldoende onderkend door de politici en daardoor is er ten onrechte circa 80 miljard Euro belasting geïnd.

Dat is op basis van de optelling van de waarden van elk jaar. In de waarde van eind 2023 komt het zelfs neer op ruim 100 miljard Euro. Dat is dus een factor 250 groter dan de genoemde 400 miljoen.



Het probleem van Box 3 is namelijk dat de gemiddelde reële werkelijke rendementen inclusief de aftrek van de kosten vóór belasting vanaf de start in 2001 alleen voor beleggen in aandelen maar een klein beetje positief zijn geweest en dat deze voor de overige posten negatief waren.

Het totale rendement over 23 jaar van beleggen in 70% aandelen en 30% obligaties zou op basis van de referenties in de belastingwet zonder belastingheffing in de waarde van eind 2000 en 1% kosten per jaar slechts 12% opleveren en gemiddeld slechts 0,50% per jaar.

Het gewogen totaal over alle posten inclusief Onroerende Zaken was ook negatief.



De tot op heden veel te hoog toegepaste forfaitaire rendementen hebben met de daarop gebaseerde belasting de toekomstige koopkracht voor box 3 belastingbetalers in 23 jaar met gemiddeld circa 25% verminderd.



Als de nu voorgestelde wet werkelijk rendement vanaf 2001 zou zijn toegepast zou de schade bijna net zo groot zijn en dat komt met name doordat niet is gekozen voor het reële werkelijke rendement.

Zie de bijlage (waarin ook wordt ingegaan op de gevolgen van de bestaande wet box 3) :

Test van het belasten van het nominale en het reële werkelijke rendement in Box 3 met historische data - 23 maart 2024.pdf



Er wordt bovendien niets gedaan aan de schade die tot op heden is veroorzaakt.



Gezien de gemiddeld aanzienlijk lagere werkelijke rendementen dan vaak verondersteld van 23 jaar Box 3 en de complexiteit van het belasten van het werkelijke rendement wordt voorgesteld om terug te gaan naar de oorsprong van Box 3 met één forfaitair rendement op basis van de reële rendementen van de jongste tienjarige Nederlandse staatsobligaties minus 1% kosten.



IEX heeft ook een uitstekende en goed onderbouwde reactie ingediend op de consulatie wet werkelijke rendement Box 3 op 20 oktober 2023 en daar sluit dit voorstel op aan.



Dat kan ook met terugwerkende kracht worden toegepast om de schade van 23 jaar Box 3 te herstellen.



Dinsdagavond 11 juni is een debat gepland over Box 3 door de Commissie voor Financiën.



Via het Tweede Kamer kenmerk 2024Z04546 kunnen de kamerleden alles nalezen met alle tabellen, grafieken en dergelijke.

Daarin zit ook de reactie op de consultatie van de wet werkelijk rendement Box 3 van de IEX van 20 oktober 2023.



Het wordt tijd dat politici eerst naar de feiten kijken en vervolgens kijken naar de voorstellen die daar op aansluiten om mede daarmee eindelijk te komen tot rechtvaardige en eenvoudig uitvoerbare Box 3 wetten.



Zal dat dinsdagavond 11 juni 2024 in het debat over Box 3 door de Commissie voor Financiën gaan gebeuren?