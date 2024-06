Bij beleggen gaat het om lange termijnen.

Periodes van 8 jaar zijn een optie om naar te kijken. Periodes van 15 jaar zijn wellicht nog beter.

Het CPB heeft bewust of onbewust een periode gekozen van 2011 tot en met 2019 met een relatief hoog gemiddeld rendement op jaarbasis.

Het is zeker niet zo dat rendementen voor beleggen extreem hoog zijn de laatste jaren.



Het gemiddelde rendement per jaar over de periode van 8 jaar eindigend in 2020 is 2,85%.

Het gemiddelde rendement per jaar over de periode van 8 jaar eindigend in 2021 is 2,95%.

Het gemiddelde rendement per jaar over de periode van 8 jaar eindigend in 2022 is 0,33%.

Het gemiddelde rendement per jaar over de periode van 8 jaar eindigend in 2023 is 1,06%.



Het blijkt ook dat het effect van het lage tarief van de vennootschapsbelasting dat gemiddeld over 23 jaar circa 21,5% bedroeg in de praktijk neerkomt op een belastingtarief op het gemiddelde reële werkelijke rendement op beleggen in de vennootschappen van circa 38%.

Voor het hoge tarief van gemiddeld over 23 jaar van circa 27,3% komt het zelfs neer op een belastingtarief op het gemiddelde reële werkelijke rendement op beleggen in de vennootschappen van circa 48%.

Om het beschikbaar te krijgen wordt er vervolgens nog Box 2 belasting betaald.

In 2024 is daarvoor het basistarief 24,5% en het hoge tarief 33,0%.