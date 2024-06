Beurscompetitie 2013Ik stel voor dezelfde spelregels als in 2012 te hanteren.1) Kies 5 aandelen uit AEX, AMX of AScX.2) Meld je keuze in deze draad, uiterlijk woensdagmorgen 2 januari a.s. vóór 09:00 uur.3) Je keuze uitsluitend in deze vorm opgeven:alias/agn/ah/aalb/amg/accelDus:Je alias en de 5 aandelen gescheiden door schuine streep (geen spaties !!!)De aandelen in kleine letters en in code (zie codelijst onder de clip); je alias mag met hoofdletters.De aandelen in volgorde aex, amx, ascx opgeven.4) Je kiest voor:- passief beleggen, d.w.z. je keuze staat vast voor het gehele jaar;of- actief beleggen, d.w.z. je mag (dus niet verplicht) elk kwartaal een nieuwe keuze maken.5) Kies je voor passief beleggen, zet dan voor je alias een */, bijvoorbeeld:*/alias/agn/ah/aalb/amg/accel6) Kies je voor actief beleggen dan kun je vanaf twee weken vóór het einde van het kwartaal een wijziging doorgeven. De aandelen in je fictieve porto worden bij het begin van elk kwartaal herwogen naar gelijke posities. Ook als je niet wijzigt, wordt je ‘mandje’ herwogen.7) Voor kwartaal 1 is er tussen passief of actief beleggen geen verschil in berekening van het rendement. Dus een aanvankelijke keuze voor passief of actief beleggen kan vóór het begin van kwartaal 2 nog worden gewijzigd.8) Dividend wordt niet herbelegd. Het wordt als kasgeld in een renteloos ‘spaarpotje’ gestopt.Bij passief beleggen wordt het dividendrendement berekend over de koers per 31/12-2012, bij actief beleggen over de slotkoers van het voorafgaande kwartaal.9) Tenminste 1x per maand (laatste vrijdag) geef ik een update van de ranglijst. Een wekelijkse update is wel mijn streven, maar geen belofte.10) Maximaal 90 deelnemers, dus wie het eerst komt ...NB1) Iemand deed de suggestie om per kwartaal te kiezen voor een of meer posities in cash. Dat kan van pas komen als je koersdalingen verwacht. Als er meer deelnemers zijn die deze mogelijkheid willen, vind ik het best.2) Hieronder de links van de beurscompetities van 2010, 2011 en 2012: