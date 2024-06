Doorstijgen of correctie? Kijk op 19 juni naar Visie & Tips Bericht delen via: Kopieer link Turbo’s Categorie: Evenement

Het is al vele jaren een begrip: de webinar-serie Visie & Tips, waarin experts Jim Tehupuring, Nico Bakker en Koen Bender onder leiding van gastvrouw Janneke Willemse hun beleggingsvisie en -tips voor het komende halfjaar met elkaar bespreken. Op 19 juni kunt u de nieuwste aflevering bekijken, zoals altijd georganiseerd en mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Meld u nu aan voor Visie en Tips Waar gaat u naar kijken en luisteren op 19 juni? Janneke Willemse licht desgevraagd al een tipje van de sluier op. "Het leukste onderwerp wordt denk ik de recordregen: blijven aandelenkoersen doorstijgen of word het nu tijd voor een correctie? Ook hebben we het over de Magnificent 7 en hun invloed op de beurzen in het algemeen." Bij een visie op de markt horen uiteraard ook bespiegelingen over de rente, olie, goud en de dollar. Willemse: "Leuk is ook dat de kijker weer kan meestemmen over verschillende stellingen en tips." Na het gedeelte 'Visie', voor de pauze, is het na de pauze tijd voor de Tips: elke expert geeft er 3 voor het komende halfjaar. Kijkt u mee? Meld u nu aan voor Visie & Tips Risicowaarschuwing: 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

