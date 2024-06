De gratis Visie & Tips-webinars: een beleggingsbegrip

Het is al vele jaren een begrip: de webinarserie Visie & Tips, waarin experts Jim Tehupuring, Nico Bakker en Koen Bender onder leiding van gastvrouw Janneke Willemse hun beleggingsvisie en -tips voor het komende halfjaar met elkaar bespreken.

Op 19 juni kunt u de nieuwste aflevering bekijken, zoals altijd georganiseerd en mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets.

Rogier San Giorgi is als initiatiefnemer al sinds het begin betrokken bij Visie & Tips. Hoe is het ontstaan?

“Beleggers kunnen de producten van BNP Paribas Markets makkelijk vinden via onze website of bij hun broker. Maar wij merkten geruime tijd terug dat actieve beleggers graag inzichten van experts verkrijgen om hen te helpen met het duiden van de grote hoeveelheid informatie over financiële markten. Wat zijn kansrijke aandelen of markten? Hoe onderscheid je de hoofd- en bijzaken?”

“En daar hoort ook bij: hoe selecteer je het juiste product bij de beleggingsvisie? Met de twee jaarlijkse Visie & Tips-uitzendingen hopen we beleggers op weg te helpen met een visie voor de middellange termijn en te laten zien hoe je onze producten kan toepassen.”

Al sinds 2020 werken jullie met een vaste line-up van experts. Never change a winning team?

“Voor Visie & Tips werken we al sinds het begin samen met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer en Nico Bakker van BTAC, experts die elk hun eigen analysemethodes, beleggingshorizons en productvisie hebben. Dat levert een afwisselende combinatie van onafhankelijke visies, maar speelt ook in op de behoefte van beleggers aan fundamentele analyse in combinatie met technische analyse.”

De Turbo, die centraal staat in dit webinar, bestaat dit jaar 20 jaar. Kon je 20 jaar geleden voorzien dat dit beleggingsproduct zo succesvol zou worden?

“Op 28 juni 2024 vieren we dat onze Turbo 20 jaar geleden in Nederland is geïntroduceerd. We begonnen met een lijstje met 40 producten. Inmiddels hebben we duizenden producten beschikbaar en gaat er in dit producttype €10.000.000.000 per jaar om.”

“Dat een product zo lang bestaat en succesvol is, is alleen mogelijk als beleggers vertrouwen hebben in de productkwaliteit, de toegevoegde waarde ten opzichte van andere instrumenten en, belangrijk, bewust omgaan met de risico’s van hefboombeleggen.”

Risicowaarschuwing: 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.