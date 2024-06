AEX start handelsweek vermoedelijk afwachtend na Europese verkiezingsuitslagen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het rood.

De euro stond vanochtend onder druk, nadat rechts afgelopen zondag in verschillende Europese landen verkiezingsoverwinningen boekte. De Franse president Emmanuel Macron zei zelfs nieuwe parlementsverkiezingen te willen, nadat Rassemblement national de grote winnaar in Frankrijk werd.

De eerste ronde van de Franse verkiezingen moet al aan het einde van deze maand plaatsvinden, op 30 juni. De tweede ronde zal op 7 juli zijn.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog 2,2 procent hoger naar een recordstand van 923,71 punten. Aandelen kregen vooral steun van de ECB, die de rente afgelopen donderdag voor het eerst sinds 2019 verlaagde. Economen rekenen op nog twee renteverlagingen in de rest van dit jaar.

In Amerika is het beeld anders. De publicatie vrijdag in de VS van een sterk banenrapport, die volgens analist James Knightley van ING zelfs "alle verwachtingen overtrof", geeft de Federal Reserve minder ruimte om later dit jaar ook voor eerst sinds 5 jaar de rente verlagen.

In reactie steeg de Amerikaanse tienjaarsrente vrijdag bijna 16 basispunten tot 4,43 procent, terwijl de tweejaarsrente eveneens 16 basispunten steeg, tot 4,88 procent. Woensdagavond laat de Fed de rente naar verwachting ongemoeid.

De reactie op Wall Street viel vrijdag evenwel mee, en de hoofdindices daalden slechts nipt. Op weekbasis won hoofdgraadmeter S&P 500 1,3 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 2,4 procent klom.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend verdeeld. De Nikkei index in Tokio steeg circa een half procent, terwijl Seoel ongeveer een half procent in het rood noteerde. In Hongkong en China is vandaag geen handel.

Het belangrijkste agendapunt in Azië staat voor vrijdag genoteerd, met het rentebesluit van de Bank of Japan. In maart verhoogde de centrale bank de beleidsrente, van -0,1 procent naar een bandbreedte tussen de 0 procent en 0,1 procent. Daarmee was de rente voor het eerst in acht jaar niet meer negatief.

De Amerikaanse olie-future sloot vrijdagavond in New York vrijwel vlak op 75,53 dollar per vat. Vanochtend steeg de future met 0,3 procent licht.

Bedrijfsnieuws

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor Unilever van 55,00 naar 57,00 euro, met handhaving van het koopadvies.

IMCD neemt de Italiaanse distributeur in de farmaceutische industrie Selechimica over. Selechimica uit Milaan distribueert een uitgebreide portefeuille met actieve farmaceutische ingrediënten en genereert met drie medewerkers circa 5 miljoen euro omzet per jaar. Een overnamesom meldde IMCD niet.

Bert Meulman verkocht zijn belang van iets meer dan 3 procent in Van Lanschot Kempen. In een reactie op vragen van ABM Financial News merkte Meulman op dat Van Lanschot vorig jaar en ook dit jaar bij de grootste stijgers op de beurs hoorde. "Dat is ook wel logisch, want ze hebben een heldere strategie van add on op hun winstgevende private banking. Ook de rente-ontwikkeling was erg in hun voordeel, immers daar zit nu ook een gezonde marge op", aldus Meulman.

Streven van Meulman is "uiteindelijk meestal aanmerkelijke belangen en omdat we slechts op 3 procent zaten en we door de koershoogte niet wilden bijkopen, is besloten tot verkoop toen we een bod kregen. Er is op het moment veel vraag naar het aandeel."

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,1 procent tot 5.346,99 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.798,99 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 17.133,13 punten.