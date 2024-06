ING verhoogt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 145,00 naar 165,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analisten Marc Hesselink en Thymen Rundberg. Zij verhoogden hun koersdoel voor Besi in aanloop naar een beleggersdag later deze week op 6 juni. Het cyclische marktherstel zal meer bescheiden zijn dan ING eerder had voorzien. "Maar we worden veel positiever over de langetermijnkansen van hybrid bonding", schreven de analisten. Per saldo was de nieuwsstroom over deze nieuwe technologie afgelopen jaar "erg positief" en na berichten over een toenemende adoptie in logic, volgden deze signalen ook uit het geheugensegment en mobiel. "Hybid bonding kan een game-changer worden", denken Hesselink en Rundberg. Het aandeel Besi daalde maandag 2,1 procent naar 132,15 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.