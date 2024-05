Reuters: TSMC heeft nieuwste EUV-machines ASML mogelijk niet nodig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) De Taiwanese chipmaker TSMC hoeft niet noodzakelijkerwijs de nieuwe generatie High NA EUV-machines van ASML te gebruiken voor zijn A16-node, die in ontwikkeling is voor 2027. Dit schreef persbureau Reuters dinsdag op basis van uitspraken van een directeur van TSMC. Tijdens een conferentie in Amsterdam zei Kevin Zhang, Vice President of Business Development bij TSMC, dat het mogelijk is dat de A16-fabrieken van het bedrijf ontworpen kunnen worden om tegemoet te komen aan de technologie, maar dat is niet zeker. TSMC is momenteel de grootste gebruiker van de reguliere EUV-machines van ASML. Het aandeel ASML daalde dinsdag 1,1 procent naar 843,40 euro. Bron: ABM Financial News

