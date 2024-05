Verzekeraars leiden AEX hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week vooralsnog positief gestart, onder aanvoering van de verzekeraars. De AEX won aan het einde van de ochtend 0,4 procent op 890,65 punten, nipt onder het intradagrecord van ruim 894 punten ongeveer een maand geleden, maar wel boven het recordslot van vrijdag. Voorbeurs waren er cijfers van PostNL en TKH, waarbij die van met name het postbedrijf slecht werden ontvangen. Verder kregen beleggers cijfers over de Europese dienstensector en de producentenprijzen. De dienstensector in de eurozone bleek in april in een hoger tempo gegroeid. De inkoopmanagersindex steeg van 51,5 naar 53,3, de hoogste stand in 11 maanden. "Dit ziet er erg goed uit", zei econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in een toelichting. De econoom vond het bemoedigend om te zien dat de werkgelegenheid sneller toenam, terwijl de groei van het orderboek het grootste was in 11 maanden. "Spanje presteert beter dan Duitsland, Italië en Frankrijk", voegde De la Rubia nog toe. De producentenprijzen in de eurozone blijven daarnaast dalen, aldus Eurostat. Dat is te danken aan de lagere energieprijzen. De euro/dollar noteerde maandag stabiel op 1,0770 en de rentes daalden licht. Olie werd circa een procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX ging ASR aan de leiding met een koerswinst van 2,1 procent, gevolgd door sectorgenoten Aegon en NN Group met winsten van 1,6 en 1,9 procent. DSM-Firmenich verloor 0,8 procent en was daarmee de grootste daler in de hoofdindex. In de AMX gingen OCI en SBM Offshore aan de leiding met winsten van 1,7 en 2,1 procent. Flow Traders leverde 1,7 procent in. TKH Group opende lager na cijfers, maar noteerde aan het einde van de ochtend 1,2 procent hoger. ING zag dat het eerste kwartaal nog iets slechter was dan voorzien, maar ook dat TKH op een flink beter tweede kwartaal rekent en dat de outlook voor 2024 werd herhaald. Bij de smallcaps viel het koersverlies van PostNL op. Het aandeel daalde 4,5 procent na kwartaalcijfers. Degroof Petercam verlaagde daarom het koersdoel van 1,35 naar 1,25 euro. "Een weinig overtuigende start, maar het eerste kwartaal is altijd een mager kwartaal", schreef de bank. Verder verloor NX Filtration 4,6 procent, maar won NSI 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

