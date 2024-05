Aandeel Bayer 4% omhoog na gunstige uitspraak in Monsanto-zaak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koers van Bayer loopt donderdag 4,4 procent op nadat Monsanto in de VS een tussentijdse juridische overwinning behaalde, waarmee een vonnis ter waarde van 185 miljoen dollar werd ingetrokken. Monsanto, dat in 2018 werd overgenomen door Bayer, is al tijden onderwerp van diverse rechtszaken, vanwege gezondheidsrisico's bij het gebruik van de onkruidverdelgers Roundup en Ranger Pro. Het gebruik van de onkruidverdelgers zou mogelijk leiden tot kanker. Het Hof van Beroep in de VS verwees de zaak nu terug naar de rechtbank, omdat het twijfelde aan de betrouwbaarheid van de bewijsvoering. Met het eerdere vonnis was 185 miljoen dollar gemoeid. Bron: ABM Financial News

