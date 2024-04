Degroof Petercam: zwakke jaarstart voor Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify is in het eerste kwartaal van 2024 lager uitgekomen dan verwacht, met name vanwege de sterker dan verwachte daling van de omzet. Dit zei analist Frank Claassen van Degroof Petercam vrijdag in een eerste reactie op de kwartaalcijfers van de verlichtingsspecialist. Signify boekte het afgelopen kwartaal een ruim 10 procent lagere vergelijkbare omzet van 1,5 miljard euro, vanwege zwakte in de Europese professionele sector. Claassen rekende vooraf op een daling van circa 7 procent. Ook de aangepaste EBITA kwam met 122 miljoen euro iets lager uit dan verwacht. De analist rekende op 128 miljoen euro. De marge kwam met 8,3 procent, daarentegen wel iets hoger uit dan de 8,2 procent waar Claassen op rekende. "Signify leverde een goede prestatie met het beschermen van de marge", merkte de analist van Degroof op. Hoewel Signify de outlook voor het hele boekjaar herhaalde, voorziet Claassen een aanhoudend negatieve groei van de omzet in de komende kwartalen, vanwege de zwakte in de Europese professionele markt, hoewel dit effect van kwartaal tot kwartaal zal afnemen, denkt de analist. "De waardering is niet erg hoog, maar dalende omzetten zijn geen steun in de rug", aldus Claassen. Signify wil 200 miljoen euro aan kosten besparen, maar veel effect op de marge zal dit in 2024 nog niet hebben, aldus de bank. Degroof Petercam handhaaft het Houden advies en koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel Signify noteerde vrijdag 8,3 procent lager op 25,88 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.