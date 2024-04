'Omzetdaling Corbion geen verrassing' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kernomzet van Corbion is in het eerste kwartaal onder de consensus uitgekomen, zoals ING had verwacht. Dit bleek vrijdag uit een analyse van Reginald Watson van de update van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën. De omzet bij de grootste divisie van Corbion Functional Ingredients & Solutions, goed voor circa 80 procent van de groepsomzet, daalde in het eerste kwartaal met 7,2 procent op jaarbasis naar 240 miljoen euro en bleef daarmee onder de verwachtingen van ING en van de consensus. De aangepaste EBITDA-marge voor de kernactiviteiten steeg naar 13,8 procent en was daarmee hoger dan waar de consensus van uitging, aldus ING. ING noemde de aangekondigde inkoop van eigen aandelen voor 20 miljoen euro en het speciaaldividend van 0,10 euro per aandeel twee pluspunten in de rapportage van vrijdag. De lagere impact op de EBITDA als gevolg van een desinvestering, die door Corbion nu wordt ingeschat op 10 in plaats van 15 miljoen euro vindt ING onvoldoende als compensatie voor de teleurstellende omzet en marge. ING herhaalde daarom het verkoopadvies voor Corbion met een koersdoel van 13,40 euro. Corbion noteerde vrijdag op een groen Damrak 3,3 procent hoger op 19,25 euro. Bron: ABM Financial News

